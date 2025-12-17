เพื่อนโพสต์อาลัย! "พลฯ เอสโซ่" ทหารกล้าจากอุดรธานี พลีชีพปกป้องอธิปไตย

อุดรธานี - เศร้าสูญเสียอีก! ทหารกล้าอุดรธานี พลีชีพปะทะเดือดแนวชายแดน เพื่อนโพสต์อำลาสุดสะเทือนใจ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 และกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งยังคงมีการปะทะอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีรายงานการสูญเสียกำลังพลเพิ่มขึ้น โดยมียอดทหารพลีชีพแล้วรวม 21 นาย
สำหรับทหารที่เสียชีวิตรายล่าสุด คือ พลทหาร วสันต์ ขานหัวโทน ชื่อเล่นเอสโซ่ สังกัดค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (ร.13 พัน 3) ลูกหลานชาวอุดรธานี ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเทื่อม ต.เขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
โดยพลทหารวสันต์ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดและกระสุนเข้าบริเวณด้านหลัง ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวหน้า บริเวณชายแดน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568
พลทหารวสันต์ ขานหัวโทน มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเชื่อม ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เบื้องต้นทราบว่าอาศัยอยู่กับยายและป้า ส่วนมารดาไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและญาติพี่น้องที่สูญเสียเสาหลักของบ้านจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ขณะเดียวกัน เพื่อนทหารและพี่น้องร่วมรบ ชื่อบัญชี Supakorn Thaopha ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แสดงความอาลัยและความผูกพันที่มีต่อกัน โดยระบุข้อความสะเทือนใจว่า ใสมึงว่าสิกลับไปปลดพร้อมกัน มึงคือว่าร้อยเฮาต้องกลับบ้านทุกคน ใสว่าจบแล้วเฮาสิพากันไปเที่ยว มึงคือถิ่มกูไปเร็วเเท้ มึงคือบ่ถ่ากลับพร้อมกัน เป็นหยังต้องเป็นมึง มึงจะเป็นฮีโร่ในใจกูเสมอเด้อเพื่อน R.I.P สดุดีทหารกล้า พลทหาร วสันต์ ขานหัวโทน
นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอช่วงหนึ่งของพลทหารวสันต์ ขณะไปเก็บเห็ด ซึ่งถือเป็นภาพและข้อความสุดท้ายที่ถูกโพสต์ไว้ โดยมีแคปชั่นอำลา ระบุถึงความผูกพันของพี่น้องทหารที่เคยร่วมเป็นร่วมตาย กินอยู่และรบเคียงบ่าเคียงไหล่กัน พร้อมยกย่องว่าเขาคือ “วีรบุรุษ” ที่เสียสละชีวิตเพื่อหน้าที่และประเทศชาติ
การสูญเสียในครั้งนี้สร้างความเศร้าสลดให้กับครอบครัว เพื่อนทหาร และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีอย่างยิ่ง ท่ามกลางเสียงสดุดีถึงความกล้าหาญและการเสียสละของทหารกล้าผู้จากไป