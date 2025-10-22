หอการค้าอุดรธานีเข็น “กางเกงพืชสวนโลก” ชูอัตลักษณ์ใหม่/สร้างรายได้ จัดพืชสวนโลก

อุดรธานี-ประธานหอการค้าอุดรธานี ปั้น “กางเกงพืชสวนโลก” สร้างกระแสและอัตลักษณ์ใหม่ของจังหวัด ชูเป็นเครื่องมือสำคัญในการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569 สู่สายตาคนไทยและชาวโลก
นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่างานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดอุดรธานี จึงได้ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างกระแสและอัตลักษณ์ใหม่ของจังหวัด ผ่านผลิตภัณฑ์ “กางเกงพืชสวนโลก”
“กางเกงพืชสวนโลก” นำ ลาย CI (Corporate Identity) ของงาน ซึ่งออกแบบโดย สสปน. มาใช้เป็นลวดลายหลักบนตัวผ้า เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์และสีสันของงานระดับนานาชาติ โดยมีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีครามขาว เชื่อมโยงกับผ้าครามพื้นถิ่นของอุดรฯ สีขาวลายสดใส ที่ออกแบบให้สามารถสวมใส่คู่กับเสื้อโปโลและแจ็กเก็ตประจำงานของจังหวัด ผลิตจาก ผ้าอิตาลีคุณภาพสูง แบบเดียวกับที่ใช้ใน “กางเกงไหบ้านเชียง” เป็นเอวยางยืด สวมใส่สบาย มีให้เลือกตั้งแต่ไซซ์ S – 2XL ทั้งแบบขาปล่อยและขาจั๊ม ราคาเพียง 189 บาทต่อชิ้น
รายได้ส่วนที่เป็นกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลายลิขสิทธิ์ จะนำเข้าสู่คณะทำงานฝ่ายสิทธิประโยชน์ของจังหวัด เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานพืชสวนโลก และกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ต่าง ๆของจังหวัดอุดรธานี
สำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อจำนวนมาก ตั้งแต่ 100 ตัวขึ้นไป สามารถติดต่อได้ที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนผู้ที่ต้องการซื้อปลีก สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านฮักอุดร ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าจังหวัดอุดรธานี และเซฟมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์
“กางเกงพืชสวนโลกไม่ใช่เพียงสินค้าที่ระลึก แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ สู่สายตาคนไทยและชาวโลก เชื่อมั่นว่าผู้มาเยือนในปี 2569 จะได้ร่วมจับจ่ายใช้สอย และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมเชิญชวนชาวอุดรธานีร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานใหญ่ระดับโลกของจังหวัดอุดรธานี” นายกัณฑ์พงศ์ กล่าวทิ้งท้าย