ทภ.2 รับญาติกำลังพลเป็นทหาร หลังสละเสียชีวิตจากเหตุรบชายแดนไทย-กัมพูชา

วันนี้ (4 ธ.ค.) กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) เปิดเผยว่า การปฏิบัติหน้าที่ของทหารในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะในสถานการณ์ความไม่สงบตามชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อเกิดเหตุปะทะย่อมมีโอกาสเกิดความสูญเสียต่อกำลังพลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกับ พลทหาร ธีรยุทธ กระจ่างทอง สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ บริเวณแนวรบช่องตาเฒ่า อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
กองทัพบก (ทบ.) โดย ทภ.2 ได้ดำเนินการบรรจุ น.ส.หอมจันทร์ กระจ่างทอง พี่สาวญาติของกำลังพลที่เสียชีวิต เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัด มณฑลทหารบกที่ 26 เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียสละ ช่วยให้มีรายได้ที่มั่นคงหลังจากสูญเสียเสาหลักของครอบครัว รวมถึงเป็นเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ และยังถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองทัพต่อครอบครัวผู้สูญเสียอีกด้วย
กองทัพบก (ทบ.) โดย ทภ.2 ได้ดำเนินการบรรจุ น.ส.หอมจันทร์ กระจ่างทอง พี่สาวญาติของกำลังพลที่เสียชีวิต เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัด มณฑลทหารบกที่ 26 เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียสละ ช่วยให้มีรายได้ที่มั่นคงหลังจากสูญเสียเสาหลักของครอบครัว รวมถึงเป็นเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ และยังถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองทัพต่อครอบครัวผู้สูญเสียอีกด้วย