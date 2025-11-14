แม่เล้าวัยใสมอบตัว ปคม.คดีลวงเด็กหญิงวัย 14 ค้ากาม

แม่เล้าวัย 18 มอบตัวตำรวจ ปคม. คดีลวงเด็กหญิงวัย 14 ค้าบริการทางเพศ สารภาพเหยื่อมาขอให้ช่วยหาลูกค้า เพราะไม่มีเงินใช้ หักค่านายหน้าครั้งละ 1-2 ร้อย
วันนี้ ( 14 พ.ย.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป.คม.สั่งการ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. พ.ต.ท.สุพจน์ ทองมาเอง สว.กก.2 บก.ปคม.รับมอบตัว น.ส.ปาริฉัตร (สงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี ผู้ต้องหาคดี “ค้ามนุษย์โดยเป็นธุระจัดหา พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หรือรับไว้ซึ่งเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี , ชักจูง ยุยง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดอันมีลักษณะลามกอนาจารฯ ” พร้อมของกลางโทรศัพทมือถือ จำนวน 1 เครื่อง
สืบเนื่องจากจากมูลนิธิปวีณาได้นำแม่ของ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ14 ปี เข้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปคม.ว่า ขณะตนไปทำงานยังต่างประเทศ ได้ให้ลูกสาวอาศัยอยู่กับยายที่บ้านพักในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ต่อมา ด.ญ.เอ ได้หายตัวออกจากบ้าน ผู้เป็นแม่จึงต้องเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อติดตามหาจนพบตัว และได้ตรวจดูโทรศัพท์มือถือพบข้อความแชตในลักษณะถูกชักชวนไปขายบริการทางเพศ ซึ่งทางลูกสาวยอมรับว่าไปขายบริการจริง จึงมีการเข้าแจ้งความไว้
จากการสอบสวนพบหลักฐานมีข้อความการติดต่อขายบริการทางเพศจริง โดยติดต่อผ่านทาง น.ส.ปาริฉัตร ผู้ต้องหารายนี้ทางเฟซบุ๊ก เริ่มตั้งแต่เดือน มี.ค.- ก.ย.68 เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการ แต่เนื่องจากผู้ต้องหายังเป็นเยาวชน พนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกเพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหา รับสารภาพว่า ด.ญ.เอนั้นเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่รู้จักกัน โดยก่อนหน้านี้ ด.ญ.เอ มาบอกว่าไม่ค่อยมีเงินใช้ เนื่องจากแม่ทำงานอยู่ต่างประเทศ ยังไม่ส่งเงินมาให้ ตนก็เลยติดต่อหาลูกค้ามาให้ ค่าตัวครั้งละ 1,000-2,000 บาท ส่วนค่านายหน้าตนก็จะหักครั้งละ 100-200 บาทเท่านั้น จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีต่อไป