ปคม.ทลายแก๊งโมเดลลิ่งลวง นร.สาวเมืองกรุง-ปริมณฑล ค้ากาม หักค่านายหน้าครั้งละ 1 หมื่น

ตำรวจ ปคม.เปิดยุทธการ “นางฟ้าจำแลง” ทลายแก๊งโมเดลลิ่งลวงเด็กสาวนักเรียนมัธยมเมืองกรุง-ปริมณฑล ค้ากามในกลุ่มไลน์ลับ คิดค่าบริการครั้งละ 2-3 หมื่นบาท หักค่านายหน้าครั้งละ 1 หมื่นบาท รวบผู้ต้องหาได้ 11 ราย ช่วยเหยื่อค้ามนุษย์ 9 คน
วันนี้ (3 ต.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. พ.ต.ท.วรพล เลิศวิระยะพงศ์ สว.กก.2 บก.ปคม. พ.ต.ต.ณรงเวทย์ จิวเดช สว.กก.2 บก.ปคม.เปิดยุทธการ “นางฟ้าจำแลง” ตัดวงจรบาปโมเดลลิ่งลวงเด็กสาวนักเรียนมัธยมค้ากามได้ผู้ต้องหาจำนวน 11ราย ประกอบด้วย นายวีระพลฯ หรือโมหนุ่ย อายุ 49 ปี,น.ส.ณัฐริกาฯ หรือโมหมวย อายุ 28 ปี,น.ส.ศศิธรฯ หรือโม PP อายุ 25 ปี,น.ส.พิมพ์ชนกฯ หรือโมขนม อายุ 26 ปี, น.ส.บุหงาฯ หรือโมแอน อายุ 36 ปี,น.ส.กรรณธิมาฯ หรือโมนิว อายุ 28 ปี,น.ส.อริสราฯ หรือโมอาย อายุ 19 ปี, น.ส.พิมพ์ชนาฯ หรือโมอาจู อายุ 40 ปี, นายศักดิ์สิทธิ์ฯ หรือโมอาจู อายุ 27 ปี, น.ส.สุวารีฯ หรือโมกิ๊ฟ อายุ 34 ปี และ น.ส.มนฑรัตน์ฯ หรือยูกิ อายุ 42 ปีในข้อหา "สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานค้ามนุษย์,ร่วมกันค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กอายุไม่ถึงสิบแปดปี ,ร่วมกันเป็นธุระจัดหาเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีฯ, ร่วมกันเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นฯ, ร่วมกันกระทำด้วยประการใด ๆ โดยการช่วยเหลือ ให้ความสะดวก หรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่นฯ , ร่วมกันโดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปซึ่งบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี , ร่วมกันพรากผู้เยาว์ เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารฯ ร่วมกันชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร อันมีลักษณะลามกอนาจารฯได้ในพื้นที่ กทม.,สมุทปราการ และ ปทุมธานี
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีกลุ่มไลน์ลับเสนอขายบริการทางเพศเด็กนักเรียนหญิงอยู่หลายกลุ่มไลน์ โดยผู้ที่จะเข้ากลุ่มไลน์ลับจะต้องเสียเงินค่าเข้ากลุ่ม มีการแบ่งระดับกลุ่ม ค่าเข้ากลุ่มตามเรทราคาค่าซื้อบริการทางเพศ ตั้งแต่ราคา 20,000 – 30,000 บาท ซึ่งในกลุ่มไลน์ลับนี้จะมีภาพเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนจำนวนมาก พร้อมอธิบายรายละเอียด ชื่อ สัดส่วน และชื่อโรงเรียนของเด็กหญิงแต่ละคน เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อบริการ พบมีภาพเด็กหญิงวัยนักเรียนมัธยมหลายสิบคน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวเด็กนักเรียนหญิงอายุตั้งแต่ 16-17 ปีชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มาสอบถามรายละเอียดจนทราบว่า ก่อนหน้านี้ได้เข้าไปหางานพาร์ทไทม์เพื่อหารายได้พิเศษ ตามสื่อออนไลน์ และได้พบกับบุคคลที่อ้างตัวเป็นโมเดลลิ่ง ชักชวนให้ไปทำงานถ่ายแบบรีวิวสินค้า ถ่ายโฆษณา หรือทำงาน PR และหลังจากนั้นจะตีสนิทจนเด็กสาวไว้วางใจ แล้วพูดจาหว่านล้อมให้ขายบริการทางเพศและเสนอให้เสี่ยเลี้ยงดูโดยคิดค่าบริการทางเพศครั้งละประมาณ 20,000 – 30,000 บาท โดยจะแบ่งเงินให้เด็กหญิงประมาณ 10,000 บาท
จากการขยายผลเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมเครือข่ายผู้ต้องหาได้จำนวน 11 ราย และช่วยเหลือเด็กหญิงที่ถูกชักชวนให้มาขายบริการทางเพศ เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ จำนวน 9 คน
สอบสวน น.ส.ณัฐริกาและนายวีระพลให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือให้การยอมรับว่าเป็นนายหน้าจัดหาหญิงสาวให้มีการขายบริการทางเพศจริง แต่ผู้ต้องหาบางคนยังปฏิเสธว่าไม่ทราบอายุของเด็กหญิงเหล่านั้น จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคม.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป