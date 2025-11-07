ปคม.เตรียมดำเนินคดีแม่พาลูกสาววัย 12 ปีลอบค้ากามญี่ปุ่น

ตำรวจ ปคม. รอรับเด็กหญิงวัย 12 ปี ที่ถูกแม่นำไปลักลอบขายบริการทางเพศที่ประเทศญี่ปุ่น เตรียมดำเนินคดีแม่-ผู้เกี่ยวข้องฐานค้ามนุษย์
วันนี้ (7 พ.ย. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. กล่าวถึงกรณีตำรวจกรุงโตเกียว บุกจับเจ้าของร้านนวดของชาวญี่ปุ่น หลังจากได้รับแจ้งความจากเด็กหญิงชาวไทยอายุ 12 ปี ซึ่งถูกมารดานำไปขายบริการทางเพศในร้านดังกล่าวว่า ได้รับการประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศกรณีดังกล่าวแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง ๆ เบื้องต้นพบว่าเข้าข่ายค้ามนุษย์ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าที่ได้ประโยชน์จากเด็กและเยาวชน ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะต้องสอบปากคำและดำเนินการขั้นตอนคัดแยกเหยื่อ
พล.ต.ต.วิทยา กล่าวต่อว่า หากดำเนินการในส่วนของญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว และมีการส่งตัวเด็กผู้เสียหายกลับมาประเทศไทย ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ ปคม. ในการไปรับตัวมาดำเนินการเพื่อสอบสวนขยายผลร่วมกับ พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีทั้งกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นคนไทย และอาจจะมีกลุ่มคนญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วย
มีรายงานว่า มารดาของเหยื่อมีอายุ 29 ปี เคยออกนอกประเทศ ไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง ในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม ไต้หวัน เป็นต้น ส่วนเหยื่อที่เป็นบุตรสาวนั้นมีอายุเพียงแค่ 12 ปี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีญาติเป็นผู้เลี้ยงดูไม่ค่อยได้อยู่อาศัยกับมารดา