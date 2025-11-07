ช็อค!ตร.โตเกียวรวบหนุ่มใหญ่ญี่ปุ่น บังคับด.ญ.ไทยวัย12ขวบขายตัวในร้านนวด

ตำรวจกรุงโตเกียวจับกุมชายรายหนึ่ง ตามคำกล่าวหาบังคับเด็กหญิงไทยวัยเพียง 12 ขวบ ขายบริการ ณ ร้านนวดของเขา เจ้าหน้าที่ในเมืองหลวงของญี่ปุ่นแห่งนี้สงสัยว่าคดีนี้อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
กรมตำรวจนครบาลโตเกียว รวบตัวนายโฮโซโนะ มาซายูกิ วัย 51 ปี ฐานต้องสงสัยละเมิดกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ตามคำกล่าวหาบังคับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า โฮโซโน ซึ่งเปิดบริการร้านนวดแบบมีห้องส่วนตัว ในเขตบุงเกียวของโตเกียว ต้องสงสัยว่าจ้างงานเด็กหญิงรายนี้ราวๆ 1 เดือน ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และบังคับเธอให้บริการทางเพศแก่ลูกค้า
ตำรวจไม่ได้เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยรับสารภาพตามข้อกล่าวหาหรือไม่
ทั้งนี้ตำรวจให้ข้อมูลว่าเด็กหญิงเดินทางมายังญี่ปุ่นพร้อมกับผู้เป็นแม่ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ในสถานะผู้มาเยือนชั่วคราว 15 วัน แม่ของเธอเดินทางออกนอกญี่ปุ่นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ปล่อยให้เธออยู่เพียงลำพัง และมีรายงานว่าเด็กหญิงถูกบังคับให้หลับนอนในห้องครัวของร้านนวด
รายงานข่าวระบุว่าแม่ของเธอพาเธอมายังร้านนวดตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่น และบอกให้เธอทำงานที่นี่ เธอเล่าว่าได้รับการบอกกล่าวให้มอบบริการทางเพศแก่ลูกค้า ซึ่งเธอทำมันวันแล้ววันเล่า
คดีนี้ถูกตีแผ่ออกมาในช่วงกลางเดือนกันยายน ครั้งที่เด็กหญิงตัดสินใจไปแจ้งเรื่องกับสำนักงานบริการคนเข้าเมืองภูมิภาคโตเกียว เธอบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าถูกบังคับให้ทำงาน เธอต้องการเดินทางกลับประเทศและกลับไปเรียนหนังสือ
ในรายงานข่าวของโชซุน เดลี ระบุว่าหลังจากทราบเรื่อง สำนักงานบริการคนเข้าเมือง ได้ติดต่อไปยังกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจนครบาลโตเกียวทันที และจากการสืบสวนพบว่ามีผู้หญิงไทยหลายคนทำงานที่สถานประกอบการดังกล่าว โดยเป็นการให้บริการทางเพศแลกกับเงิน
แหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจนครบาล กล่าวกับสื่อมวลชนว่า “เด็กคนหนึ่งถูกพามาที่ญี่ปุ่น และตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ” และเรียกกรณีนี้ว่า “คดีค้ามนุษย์ที่ไร้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน”
สำนักงานตำรวจนครบาล บอกว่าพวกเขากำลังสืบสวนถึงความเกี่ยวข้องของแม่ของเด็กหญิงรายนี้ กับสถานประกอบการ และองค์กรนายหน้าค้ามนุษย์ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจและสนับสนุนการเดินทางกลับประเทศไทยของเด็กหญิง
(ที่มา:เอ็นเอชเค/โชซุนเดลี)