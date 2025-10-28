ปคม.บุกจับเจ้าของโรงแรมวิมานดิน ลวงเด็กสาวบังคับค้ากาม

ตำรวจ ปคม.บุกจับสองผัวเมียเจ้าของโรงแรมวิมานดินย่านบางแค ลวงเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 บังคับค้าประเวณี
วันนี้ (28 ต.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. นำกำลังเข้าจับกุม นายธนัช หรือ วิท อายุ 58 ปี และ น.ส.กรวรรณ หรือ บูม อายุ 37 ปี สองสามีภรรยา เจ้าของโรงแรมวิมานดิน เขตบางแค กทม. ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันค้ามนุษย์จากการค้าประเวณี เด็ก,ร่วมกันเป็นธุระจัดหาค้าประเวณีเด็ก, สนองความใคร่ของผู้อื่นโดยเป็นธุระจัดหา,ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ” พร้อมตรวจยึดของกลาง ยาคุมฉุกเฉิน 4 กล่อง ,ยาเม็ดสอดช่องคลอด 1 กล่อง ,ที่ตรวจครรภ์ 6 กล่อง ,ถุงยางอนามัย 9 กล่อง สมุดบัญชีรายรับ–รายจ่าย 2 เล่ม ,สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม ,โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และโฉนดที่ดิน 2 ฉบับ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเพจเฟซบุ๊กชื่อ"รับงาน" โพสต์ขายบริการทางเพศเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี ในราคาค่าตัวครั้งละ 1,500 บาท ตำรวจ สน.บางรัก จึงส่งสายลับติดต่อล่อซื้อ ก่อนมีการนัดหมายพบเจอกันที่ โรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอยพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. กระทั่งเมื่อถึงเวลานัดหมาย พบมีการจัดส่งเด็กสาวอายุ 15 ปี มาค้าบริการทางเพศจริง เจ้าหน้าที่จึงซ้อนแผนเข้าจับกุมแอดมินเพจดังกล่าวที่ทำหน้าที่เป็นพ่อเล้าแม่เล้าจัดหาเด็กมาค้าบริการทางเพศพร้อมให้การช่วยเหลือเด็กสาวคัดแยกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์
จากการนั้นจึงประสานข้อมูลมายังตำรวจ กก.1 บก.ปคม. เพื่อขยายผลต่อเนื่อง กระทั่งทราบว่า ก่อนหน้าที่เหยื่อเด็กสาววัย 15 ปี คนดังกล่าวจะมาค้าบริการทางเพศผ่านเพจ "รับงาน" เคย ทำงานขายบริการทางเพศอยู่ที่โรงแรมวิมานดิน โดยมี นายธนัช กับ น.ส.กรวรรณ สองสามีภรรยาคู่นี้ เป็นเจ้าของโรงแรมเป็นคนล่อลวงบังคับให้มาทำงาน อีกทั้งที่โรงแรมดังกล่าวยังมีพนักงานเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกหลายรายไว้รองรับลูกค้า เจ้าหน้าที่จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้ ก่อนนำกำลังเข้าจับกุมตัวทั้งสอง พร้อมให้การช่วยเหลือเหยื่อเด็กสาว อายุ 16 ปี ที่ถูกล่อลวงมาค้าประเวณีที่โรงแรมแห่งนี้ได้อีก 1 ราย
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป