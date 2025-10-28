xs
ปคม.บุกจับเจ้าของโรงแรมวิมานดิน ลวงเด็กสาวบังคับค้ากาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ตำรวจ ปคม.บุกจับสองผัวเมียเจ้าของโรงแรมวิมานดินย่านบางแค ลวงเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 บังคับค้าประเวณี


วันนี้ (28 ต.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. นำกำลังเข้าจับกุม นายธนัช หรือ วิท อายุ 58 ปี​ และ น.ส.กรวรรณ หรือ บูม อายุ 37 ปี สองสามีภรรยา เจ้าของโรงแรมวิมานดิน เขตบางแค กทม. ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันค้ามนุษย์จากการค้าประเวณี เด็ก,ร่วมกันเป็นธุระจัดหาค้าประเวณีเด็ก, สนองความใคร่ของผู้อื่นโดยเป็นธุระจัดหา,ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ” พร้อมตรวจยึดของกลาง ยาคุมฉุกเฉิน 4 กล่อง ,ยาเม็ดสอดช่องคลอด 1 กล่อง ,ที่ตรวจครรภ์ 6 กล่อง ,ถุงยางอนามัย 9 กล่อง สมุดบัญชีรายรับ–รายจ่าย 2 เล่ม ,สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม ,โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และโฉนดที่ดิน 2 ฉบับ

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเพจเฟซบุ๊กชื่อ"รับงาน" โพสต์ขายบริการทางเพศเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี ในราคาค่าตัวครั้งละ 1,500 บาท ตำรวจ สน.บางรัก จึงส่งสายลับติดต่อล่อซื้อ ก่อนมีการนัดหมายพบเจอกันที่ โรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอยพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. กระทั่งเมื่อถึงเวลานัดหมาย พบมีการจัดส่งเด็กสาวอายุ 15 ปี มาค้าบริการทางเพศจริง เจ้าหน้าที่จึงซ้อนแผนเข้าจับกุมแอดมินเพจดังกล่าวที่ทำหน้าที่เป็นพ่อเล้าแม่เล้าจัดหาเด็กมาค้าบริการทางเพศพร้อมให้การช่วยเหลือเด็กสาวคัดแยกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์

จากการนั้นจึงประสานข้อมูลมายังตำรวจ กก.1 บก.ปคม. เพื่อขยายผลต่อเนื่อง กระทั่งทราบว่า ก่อนหน้าที่เหยื่อเด็กสาววัย 15 ปี คนดังกล่าวจะมาค้าบริการทางเพศผ่านเพจ "รับงาน" เคย ทำงานขายบริการทางเพศอยู่ที่โรงแรมวิมานดิน โดยมี นายธนัช กับ น.ส.กรวรรณ สองสามีภรรยาคู่นี้ เป็นเจ้าของโรงแรมเป็นคนล่อลวงบังคับให้มาทำงาน อีกทั้งที่โรงแรมดังกล่าวยังมีพนักงานเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกหลายรายไว้รองรับลูกค้า เจ้าหน้าที่จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้ ก่อนนำกำลังเข้าจับกุมตัวทั้งสอง พร้อมให้การช่วยเหลือเหยื่อเด็กสาว อายุ 16 ปี ที่ถูกล่อลวงมาค้าประเวณีที่โรงแรมแห่งนี้ได้อีก 1 ราย

จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป






