ปคม.รวบสาวเขมรคาโรงงานที่ชลบุรี รับเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลฯ ตุ๋นเหยื่อ 22 ล้าน สารภาพได้ค่าจ้าง 6 พัน

ตำรวจ ปคม.บุกรวบสาวโรงงานชาวกัมพูชา เปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเหยื่อ 22 ล้านบาท สารภาพได้ค่าจ้าง 6 พันบาท
วันนี้ ( 1 พ.ย.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการ พ.ต.อ.อลงกต คชแก้ว ผกก.5 บก.ปคม. พ.ต.ต.หญิง พรรษาวดี คล้อยระยับ สว.กก.5 นำกำลังจับกุม น.ส.โซเคีย ซาร์ อายุ 46 ปี สัญชาติกัมพูชา ตามหมายจับศาลอาญาที่ 6169/2568 ลงวันที่ 22 ต.ค.68 ข้อหา“เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากและบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในกระทำความผิดหลอกลวงออนไลน์” ได้หน้าโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายหลายรายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง โดยใช้บัญชีธนาคารของ น.ส.โซเคีย ในการรับโอน พบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 22 ล้านบาท จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งสืบทราบว่าผู้ต้องหาเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี จึงนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวน น.ส.โซเคีย ให้การรับสารภาพว่า ก่อนหน้านี้มีหญิงชาวกัมพูชารายหนึ่งว่าจ้างให้ไปเปิดบัญชี ได้ค่าจ้างจำนวน 6,000 บาท จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปคม.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป