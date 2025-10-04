ปคม.ตามรวบน้าขี้ยาข่มขืนหลานสาววัย 12 ปี

ตำรวจ ปคม.ตามรวบน้าหื่น ข่มขืนหลานสาววัย 12 ปี พบประวัติถูกดำเนินคดียาเสพติด ก่อนพ้นโทษมาก่อเหตุดังกล่าว
วันนี้ ( 4 ต.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก. 1 บก.ปคม. พ.ต.ท.นิติ ด่านไพบูลย์ รอง ผกก.1. บก.ปคม. พ.ต.ต.ภาณุพันธ์ ฤทธิเดช สว.กก.1 บก.ปคม. จับกุม นายเกรียงศักดิ์ อายุ 24 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ1115/2568 ลงวันที่ 25 ส.ค.68 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญ โดยใช้กำลังประทุษร้าย และกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี” ได้บริเวณหน้าหมู่บ้านนครทองปาร์วิว 3 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ทั้งนี้เมื่อเดือน มิ.ย.68 นายนายเกรียงศักดิ์ กับภรรยา มาพักอยู่บ้านญาติฝ่ายภรรยา โดยมี ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 12 ปีลูกเลี้ยงของพี่ชายภรรยา พักอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวด้วย วันเกิดเหตุขณะที่พ่อเลี้ยงและแม่ของเด็กออกไปทำงาน เหลือเพียงนายเกรียงศักดิ์ กับด.ญ.เอ อยู่ในบ้านเพียงสองคน ผู้ต้องหาจึงฉวยโอกาสข่มขืนกระทำชำเรา จากนั้นยังก่อเหตุซ้ำในลักษณะเดียวกันอีกหลายครั้ง
ต่อมาพ่อเลี้ยงด.ญ.เอ เห็นลูกสาวมีอาการผิดปกติจึงสอบถามจนทราบเรื่องทั้งหมด ก่อนนำลูกสาวเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.บางแม่นาง จนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตำรวจบก.ปคม.ตามจับกุมได้ดังกล่าว จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อน จึงนำตัวส่ง สภ.บางแม่นาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป