ปคม.บุกทลายซ่องกลางเมืองจันทบุรี ลักลอบค้ากามเด็กสาว

ตำรวจ ปคม.บุกทลายซ่องกลางเมืองจันทบุรี ลักลอบค้ากามเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี เกินครึ่งร้าน
วันนี้ ( 23 ต.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. พ.ต.ท.กฤษดา จิระวาณิชกุล สว.กก.2 บก.ปคม. สนธิกำลังร่วมตำรวจ สภ.ขลุง และ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรีจับกุม น.ส.อมิตาดา อายุ 56 ปีพร้อมของกลาง ถุงยางอนามัยใช้แล้ว 1 ชิ้น ,ธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ ,โทรศัพท์มือถือ1 เครื่อง พร้อมแผ่น QR Code สำหรับโอนเงิน 1 แผ่น ได้ที่อาคารหลังหนึ่งตั้งอยู่ติดถนนทางหลวง ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า ร้านดังกล่าวลักลอบนำเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี มาเป็นพนักงานเสิร์ฟ รวมถึงแฝงค้าบริการทางเพศ จึงส่งสายลับติดต่อล่อซื้อบริการเด็กสาวอายุ 16 ปี โดยตกลงจ่ายเงินค่าตัวกันที่ 3,500 บาท ก่อนที่ทางร้านจะให้เด็กสาวโอนเงินค่านายหน้าให้กับทางร้านจำนวน 300 บาท ผ่านบัญชีธนาคารของ น.ส.อมิตาดา เจ้าของร้าน ก่อนจะพาเดินทางต่อไปยังโรงแรมใกล้เคียง จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบภายในร้าน ก่อนพบพนักงานหญิงสาวอายุ ประมาณ 16-17 ปี จำนวนหลายราย มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนพนักงานในร้าน กำลังนั่งให้บริการลูกค้าในลักษณะเด็กนั่งดริ๊งก์ เจ้าหน้าที่จึงเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมคัดแยกพนักงานหญิงสาวดังกล่าวไว้เป็นเหยื่อจากการถูกค้ามนุษย์ ก่อนทำการจับ น.ส.อมิตาดา พร้อมตรวจยึดของกลางดังกล่าว
สอบสวน น.ส.อมิตาดา ให้การปฏิเสธ จึงแจ้งข้อหา“ค้ามนุษย์จากการค้าประเวณี ,เป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณี ,เป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ,เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ,เป็นนายจ้างให้ลูกจ้างอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงานกลางคืน,เป็นนายจ้างให้ลูกจ้างอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงานในสถานบริการ,ชักจูง ยุยง ส่งเสริม ให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรในลักษณะลามกอนาจาร, สนองความใคร่ของผู้อื่นโดยการเป็นธุระจัดหา ,ช่วยเหลือหรือคุ้มครองการค้าประเวณีของผู้อื่น,เป็นธุระจัดหาบุคคลอายุต่ำกว่าแปดปีเพื่อการค้าประเวณีและพรากผู้เยาว์” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป