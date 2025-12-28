“เสนาธิการทหารบก“ เยี่ยมบำรุงขวัญแนวหน้า ปราสาทตาควาย–เนิน 350 ชื่นชมกำลังพลเสียสละรักษาแผ่นดิน พร้อมยกคำน้องๆทหารแนวหน้าที่กล่างว่า ที่ๆเราเหยียบ แผ่นดินที่เรายืน จะเป็นของลูกหลานเราตราบชั่วกัลปาวสาน
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2568 พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์
เสนาธิการทหารบก ได้เดินทางเข้าพื้นที่ชายแดนบริเวณปราสาทตาควาย และ เนิน 350 เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและมอบเครื่องบริโภคบริโภค ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณชายแดน
ทั้งนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวชื่นชม และกล่าวสดุดีแต่ความเสียสละของกำลังพลที่ดูแลพื้นแผ่นดินไทยและนำพื้นแผ่นดินไทยกลับคืนมา ตอนหนึ่งว่า “ผมขอยืมคำน้องๆ ทหารหาญในแนวหน้ามาใช้ ที่ๆ เราเหยียบ แผ่นดินที่เรายืน จะเป็นของลูกหลานเราตราบชั่วกัลปาวสาน“