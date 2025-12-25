เสธ.ทบ.ลั่นจุดยืนไทย กัมพูชาต้องประกาศหยุดยิงก่อน หลังหลบเลี่ยง ย้ำคุมพื้นที่อธิปไตยไทย 90% ชี้เขมรซุกอาวุธยุทโธปกรณ์ตอนในอื้อ ชี้กองทัพทำตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นที่น่าพอใจ
วันที่ 25 ธ.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย -กัมพูชาโดยทั่วไป ซึ่งปัจจุบันยังเป็นไปตามเป้าหมายของกองทัพที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็ยังเดินไปตามแผนที่เราได้คาดการณ์ไว้เหลืออีกเพียงบางส่วน ซึ่งในพื้นที่ปฏิบัติการจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
ส่วนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย- กัมพูชา หรือ GBC จะได้ข้อยุติหรือไม่นั้น พลเอกชัยพฤกษ์ ระบุว่า คงต้องติดตาม เพราะขณะนี้เป็นเพียงการพูดคุยของฝ่ายเลขานุการ GBC เท่านั้น ซึ่งจะมีรายละเอียด ว่าสามารถตกลงอะไรกันได้บ้าง
ส่วนกัมพูชาจะยอมรับข้อเสนอของฝ่ายไทยหรือไม่นั้น พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่า ขอให้รอฟังการประชุม ทั้งฝ่ายเลขานุการ GBC รวมถึง ในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้ขอย้ำว่า ในพื้นที่หน้าที่ของเรายังคงดำเนินการอยู่ ซึ่งยังคงมีการปะทะอย่างต่อเนื่องเรายังต้องทำและปฏิบัติ และทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่า 1 ใน 3 ข้อเสนอ คือกัมพูชา ต้องประกาศหยุดยิงก่อน ในฐานะผู้รุกราน ปัจจุบันนี้ ได้เห็นสัญญาณนั้นแล้วหรือไม่ ภายหลังได้มีการทำหนังสือ มาถึงกระทรวงกลาโหม พลเอกชัยพฤกษ์ ระบุว่า กัมพูชาได้ส่งสัญญาณมาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วงต้นว่าคิดและอยากปฏิบัติเช่นนั้น แต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายที่ทำให้สถานการณ์เกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องปกป้องอธิปไตย
เมื่อถามว่ากัมพูชาสงวนคำพูดหลบเลี่ยง ที่จะประกาศหยุดยิงก่อน โดยใช้วิธีการให้ไทยและกัมพูชาประกาศหยุดยิงพร้อมกัน พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่า เชื่อว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสื่อสารกับคนไทยในประเทศเช่นนั้น
เมื่อถามว่าเรายังยืนยันในจุดยืนว่าฝ่ายกัมพูชาต้องประกาศก่อนใช่หรือไม่ พลเอกชัยพฤกษ์ กล่าวว่า แน่นอน
เมื่อถามว่าปัจจุบันกัมพูชาอยู่ในสภาพที่สิ้นภาพที่เป็นภัยคุกคามแล้วหรือไม่ พลเอกชัยพฤกษ์ กล่าวว่าขณะนี้ได้ทำลายไปหลายส่วน กำลังที่อยู่บริเวณเขตอธิปไตยของเรา ตอนนี้ทำได้ 90% แต่ในพื้นที่ทางลึก ยุทโธปกรณ์ที่เขามีอยู่ก็ยังมีอีกจำนวนมาก แต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียด คิดว่าเราดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เป็นที่น่าพอใจ