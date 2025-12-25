xs
xsm
sm
md
lg

﻿เสธ.​ทบ.​ลั่น​จุดยืนไทย กัมพูชา​ต้องประกาศหยุดยิงก่อน​ เผยคุมพื้นที่ได้แล้ว 90% เขมรยังซุกอาวุธไว้ตอนในอีกเพียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



﻿เสธ.​ทบ.​ลั่น​จุดยืนไทย กัมพูชา​ต้องประกาศหยุดยิงก่อน​ หลังหลบเลี่ยง​ ย้ำคุมพื้นที่อธิปไตยไทย​ 90% ชี้​เขมรซุก​อาวุธ​ยุทโธปกรณ์​ตอนในอื้อ ชี้กองทัพทำตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นที่น่าพอใจ

วันที่ 25 ธ.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์​ เสนาธิการทหารบก​ กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย -กัมพูชาโดยทั่วไป ซึ่งปัจจุบันยังเป็นไปตามเป้าหมายของกองทัพที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็ยังเดินไปตามแผนที่เราได้คาดการณ์ไว้เหลืออีกเพียงบางส่วน ซึ่งในพื้นที่ปฏิบัติการจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

ส่วนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย​- กัมพูชา​ หรือ GBC​ จะได้ข้อยุติหรือไม่นั้น พลเอกชัยพฤกษ์​ ระบุว่า​ คงต้องติดตาม เพราะขณะนี้เป็นเพียงการพูดคุยของฝ่ายเลขานุการ GBC​ เท่านั้น​ ซึ่งจะมีรายละเอียด ว่าสามารถตกลงอะไรกันได้บ้าง

ส่วนกัมพูชาจะยอมรับข้อเสนอของฝ่ายไทยหรือไม่นั้น พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่า ขอให้รอฟังการประชุม ทั้งฝ่ายเลขานุการ GBC รวมถึง ในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้ง 2 ประเทศ​ ทั้งนี้ขอย้ำว่า​ ในพื้นที่หน้าที่ของเรายังคงดำเนินการอยู่​ ซึ่งยังคงมีการปะทะอย่างต่อเนื่องเรายังต้องทำและปฏิบัติ และทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด

เมื่อถามว่า 1 ใน 3 ข้อเสนอ คือกัมพูชา ต้องประกาศหยุดยิงก่อน ในฐานะผู้รุกราน ปัจจุบันนี้ ได้เห็นสัญญาณนั้นแล้วหรือไม่ ภายหลังได้มีการทำหนังสือ มาถึงกระทรวงกลาโหม​ พลเอกชัยพฤกษ์​ ระบุว่า​ กัมพูชาได้ส่งสัญญาณมาโดยตลอด ตั้งแต่ช่วงต้นว่าคิดและอยากปฏิบัติเช่นนั้น​ แต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายที่ทำให้สถานการณ์เกิดขึ้น​ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องปกป้องอธิปไตย​

เมื่อถามว่ากัมพูชาสงวนคำพูดหลบเลี่ยง ที่จะประกาศหยุดยิงก่อน โดยใช้วิธีการให้ไทยและกัมพูชาประกาศหยุดยิงพร้อมกัน พลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่า เชื่อว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสื่อสารกับคนไทยในประเทศเช่นนั้น

เมื่อถามว่าเรายังยืนยันในจุดยืนว่าฝ่ายกัมพูชาต้องประกาศก่อนใช่หรือไม่ พลเอกชัยพฤกษ์​ กล่าวว่า แน่นอน​

เมื่อถามว่าปัจจุบันกัมพูชา​อยู่ในสภาพที่สิ้นภาพที่เป็นภัยคุกคามแล้วหรือไม่​ พลเอกชัยพฤกษ์​ กล่าวว่าขณะนี้ได้ทำลายไปหลายส่วน​ กำลังที่อยู่บริเวณเขตอธิปไตยของเรา ตอนนี้ทำได้ 90% แต่ในพื้นที่ทางลึก ยุทโธปกรณ์ที่เขามีอยู่ก็ยังมีอีกจำนวนมาก แต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียด คิดว่าเราดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เป็นที่น่าพอใจ

กำลังโหลดความคิดเห็น