เสธทบ. ประธานพิธีรับศพทหารกล้า พร้อมให้กำลังใจครอบครัว พลทหารทิวตะวัน พลเยี่ยม วีรชนสมรภูมิบ้านหนองจาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2568 พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีรับศพทหารกล้า ที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อแสดงความอาลัยและสดุดีแด่ พลทหาร ทิวตะวัน พลเยี่ยม ตำแหน่ง พลปืนเล็ก สังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ณ สมรภูมิบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.68

พลทหารทิวตะวัน พลเยี่ยม นับเป็นทหารกล้ารายที่ 26 ที่สละชีพจากการปฏิบัติภารกิจปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 13 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ทั้งนี้ เสนาธิการทหารบก ได้พูดคุยและให้กำลังใจแก่ ครอบครัวของทหารกล้า โดยได้พบและแสดงความห่วงใยต่อ บิดาและมารดา ของพลทหารทิวตะวัน พร้อมยืนยันว่ากองทัพบกจะดูแลสิทธิ สวัสดิการ และให้การช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ สมเกียรติแห่งการเสียสละเพื่อชาติ

กองทัพบกขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของทหารกล้าผู้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ และขอสดุดีในความกล้าหาญ ความเสียสละ และจิตวิญญาณของทหารอาชีพ ซึ่งจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของกองทัพบกและประชาชนชาวไทยตลอดไป


