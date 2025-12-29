"อนุทิน" บิน 3 จังหวัดอีสานใต้ ปฏิบัติภารกิจติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

นายกฯ บิน 3 จังหวัดอีสานใต้ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ ปฏิบัติภารกิจติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
วันนี้ (29 ธันวาคม) เวลา 08.00 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สวมชุดนายกองใหญ่ ออกเดินทางไปยัง 3 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมเดินทางด้วย
ทั้งนี้ในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเปิดกิจกรรมโครงการ "ปิดทองเบิกฟ้า สักการะบูชา มหาราชรัชกาลที่ 1" ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จากนั้นในช่วงเที่ยง นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังจังหวัดสุรินทร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ก่อนที่ในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ ณ วัดเชือกนอก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ