“มาร์ค” ยิ้มเบอร์ ปชป.สมพงษ์ตัวเองเหตุเป็นนายกฯ คนที่ 27 ให้รอดูแถลงนโยบาย ย้ำเป้าประเทศไทยหายจน

“อภิสิทธิ์” ยิ้ม บอกเบอร์พรรค ปชป.สมพงษ์ตัวเอง เหตุเป็นนายกฯ คนที่ 27 ให้รอดูการแถลงนโยบายในวันที่ 29 ธ.ค. ย้ำเป้าหมายของเรา คือ ทำให้ประเทศไทยหายจน
วันนี้ (28 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.05 น. ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังจับเบอร์พรรคได้หมายเลข 27 ว่า ตนได้มีโอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทย ตัวเลขตรงกับตน ดูแล้วตัวเลขนี้สมพงษ์กับตนอยู่ หลังจากนี้ จะเดินหน้าในการนำเสนอนโยบาย เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกับเราเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทำบ้านเมืองให้สุจริต แล้วปัญหาอื่นจะสามารถแก้ไขได้ง่าย และจะมีนโยบายที่ละเอียดในแต่ละพื้นที่แต่ละกลุ่มด้วย ขอให้รอดูการแถลงนโยบายในวันที่ 29 ธ.ค. เป้าหมายของเราคือทำให้ประเทศไทยหายจน และจะเดินทางไปในทุกภูมิภาค โดยจะมีพวกเราที่อาสาเป็นนายกฯ ทั้ง 3 คน จะไปพบปะกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ