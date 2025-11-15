“จิ๊บ ศศิกานต์”โพสต์ยืนยัน “ด้อมพีร์” ไม่มีวันถูกทำลาย ชี้เป็นพลังศรัทธาจากประชาชน ไม่ได้ถูกจัดตั้งหรือสั่งการ

วันนี้(15 พ.ย.) น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ อดีตรองโฆษกรัฐบาล และสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค แสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่พยายามลดทอนคุณค่าของ “ด้อมพีร์” กลุ่มผู้สนับสนุนพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยย้ำว่าไม่มีใครสามารถทำลายพลังนี้ได้ เพราะไม่ได้เกิดจากคำสั่งหรือผลประโยชน์ใดๆ
น.ส.ศศิกานต์ ระบุว่า ความเติบโตของพลังประชาชนทำให้ “ใครบางคน” เริ่มกังวล และพยายามสร้างกระแสลดทอนความน่าเชื่อถือของกลุ่มผู้สนับสนุน แต่ยืนยันว่า “ด้อมพีร์” เกิดขึ้นจากหัวใจของประชาชนที่มีศรัทธาในตัวผู้นำและการเปลี่ยนแปลงประเทศ ไม่ได้ถูกจัดตั้ง ไม่ได้ใช้งบประมาณ และไม่มีใครสั่งการ
ตลอดช่วงที่ผ่านมา มีประชาชนจำนวนมากติดต่อเข้ามาแสดงความพร้อมในการช่วยเหลือ แต่ขอไม่เปิดเผยตัวตน เนื่องจากกังวลต่อแรงกดดันในสังคม พร้อมขอบคุณทุกคนที่ยืนหยัด แม้จะเป็นความกล้าที่เกิดขึ้นในความเงียบ แต่ “ดังกว่าการตะโกนของใครหลายคน”
น.ส.ศศิกานต์ กล่าวย้ำว่า สิ่งที่ทำให้เธอยังยืนหยัดทำงานการเมืองได้จนถึงวันนี้ คือพลังศรัทธาจากประชาชน ไม่ใช่ผลประโยชน์ใดๆ และเป็นแรงสำคัญที่ผลักดันให้พีระพันธุ์สู้ แม้ในวันที่เหนื่อยที่สุด พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าร่วมกับประชาชนเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้น