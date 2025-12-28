กธ.สมัครปาร์ตี้ลิสต์ “ปวีณา” เปิดใจร่วมหวังแก้ปัญหาสังคมเชิงนโยบาย รายชื่อเบอร์ 3 รอง “ธรรมนัส-นฤมล”

“ร.อ.ธรรมนัส-อ.แหม่ม” นำทัพกล้าธรรม สมัคร-จับหมายเลข สส.บัญชีรายชื่อ ด้าน “ปวีณา” เปิดใจร่วมงาน หวังแก้ปัญหาสังคมเชิงนโยบาย เปิดรายชื่อผู้สมัครบัญชีรายชื่อครบ 100 คน “ธรรมนัส-นฤมล-ปวีณา” อันดับ 1-3 ตามคาด
วันนี้ (28 ธ.ค.) พรรคกล้าธรรม นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคกล้าธรรม พร้อมด้วย “อิ่มบุญ” บุตรชาย และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ เดินทางไปสมัครและจับหมายเลข ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางกองเชียร์และผู้สนับสนุนที่มาร่วมให้กำลังใจผู้สมัครของพรรคอย่างเนืองแน่น
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวภายหลังการสมัคร ว่า วันนี้เป็นการนำทีมผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคกล้าธรรมเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดเผยว่า พรรคมี “เซอร์ไพรส์” ด้วยการเชิญ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี อดีต สส.หลายสมัย และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง เข้าร่วมทำงานกับพรรคกล้าธรรมอย่างเป็นทางการ
ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า เหตุผลในการเชิญนางปวีณาเข้าร่วมงาน เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า ทำงานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน พรรคจึงมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาด้านความยุติธรรมและการคุ้มครองประชาชน รวมถึงเป็นผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อช่วยดูแลและขับเคลื่อนงานด้านสังคมและสวัสดิการในหลายมิติ
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ได้ติดตามการทำงานของนางปวีณามาโดยตลอด เห็นถึงความจริงจังและความตั้งใจในการแก้ปัญหา จึงรู้สึกว่า “เคมีตรงกัน” และสามารถทำงานร่วมกันได้ดี พร้อมย้ำว่า ในอนาคตพรรคยังมีแผนเชิญบุคคลสำคัญที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
ด้าน นางปวีณา เปิดเผยเหตุผลในการตัดสินใจเข้าร่วมพรรคกล้าธรรม ว่า พรรคให้ความสำคัญกับปัญหาสังคมอย่างแท้จริง และเปิดโอกาสให้ตนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบ โดยตนทำงานด้านนี้มากว่า 30 ปี เห็นช่องโหว่และปัญหาที่ฝังลึกในสังคม ซึ่งยากจะแก้ไขหากไม่ผลักดันสู่ระดับนโยบาย
นางปวีณา กล่าวอีกว่า การได้เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ จะทำให้สามารถนำปัญหาที่พบเจอจริงไปแปลงเป็นนโยบาย หากพรรคกล้าธรรมได้เป็นรัฐบาล จะสามารถผลักดันการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมย้ำว่า อยากทำงานเพื่อให้สังคมดีขึ้นร่วมกับพรรคกล้าธรรม เพราะหากไม่เริ่มแก้ไขตั้งแต่วันนี้ สังคมอาจล่มสลายในอนาคต
ทั้งนี้ มีรายงานว่า พรรคกล้าธรรม ได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีบุคคลสำคัญจากหลากหลายสาขาเข้าร่วม ทั้งนักการเมือง นักวิชาการ อดีตข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และตัวแทนภาคประชาชน สะท้อนแนวทางการเมืองที่มุ่งผสานประสบการณ์กับพลังการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ลำดับที่ 1 ได้แก่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ตามด้วยลำดับที่ 2 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรค และลำดับที่ 3 นางปวีณา หงสกุล นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีและเด็ก ซึ่งเข้ามาร่วมงานทางการเมืองอย่างเป็นทางการในนามพรรคกล้าธรรม
ขณะที่ลำดับต้นๆ ยังประกอบด้วย อาทิ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์ ดร.เจนจิรา รัตนเพียร
บัญชีรายชื่อผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม 100 คน
1. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
2. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
3. นาง ปวีณา หงสกุล
4. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
5. นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์
6. ดร.เจนจิรา รัตนเพียร
7. นายนัจมุดดีน อูมา
8. นายฉัตรชัย นิติภักดิ์
9. พ.อ. ยุทธพงศ์ พิพิธภักดี
10. พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ
11. นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
12. นายนิกร ซัจเดว์
13. นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์
14. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
15. นายมุข สุไลมาน
16. นายมนตรี ปาน้อยนนท์
17. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
18. นายเอกราษฎร์ ช่างเหลา
19. นายสุธี พงษ์เพียรชอบ
20. ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง
21. นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
22. นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน
23. พล.ต.อ. วีรชน บุญทวี
24. พลเรือเอก สุทิน หลายเจริญ
25. นางมุกดา พงษ์สมบัติ
26. นางอนุรักษ์ บุญศล
27. นายศักดา คงเพชร
28. นางสาว ณภาภัช อัญชสาณิชมน
29. นายสุชาติ อุสาหะ
30. นายทักษิณ แก้วสามดวง
31. นายธนุ วงษ์จินดา
32. นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์
33. นายธนสาร ธรรมสอน
34. นายศุภวิชญ์ จันทร์เสถียร
35. นายณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม
36. นายไพรัตน์ ตันบรรจง
37. พล.ต.ต. กริช กิติลือ
38. นายกฤตตฤน สุขบริบูรณ์
39. พลเรือโท นิรัตน์ ทากุดเรือ
40. พ.ต.อ. ดุลยมาน แยนา
41. พ.ต.อ. ปัตตะ มะดาวา
42. พ.ต.อ. ชัยพฤกษ์ ผาติวรากร
43. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์
44. นายองอาจ เกษเมธีการุณ
45. นายโปรดปราน โต๊ะราหนี
46. นางสาว นัชธนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์
47. นายณัฎฐ์พงษ์ ยงใจยุทธ
48. นาย มูฮัมหมัด อาลาวี บือแน
49. นางสาว พิชชาภัสร์ อมาตย์วรานนท์
50. นาย ฮานาพี หมีนเส็น
51. นาย ศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์
52. นาย ชินกร ก้าววิทยาคม
53. นาง ธัญญรัตน์ ไชย์ศิริคุณากร
54. นางสาว ชานิสรา ภูวิจิตร
55. นาย เจริญ แซ่เต็ง
56. นาย องค์กร อมรสิรินันท์
57. นาย อาลี คาน
58. นาย มูฮัมมัดรอซาร์กี แวบือซา
59. นาย ณัฐพงษ์ เนียมสม
60. นาย รอเซ็ต เบ็นแหละแหนะ
61. นาย มูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง
62. นาย ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์
63. นาย โชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์
64. นาย ชำนาญ เหล่าทอง
65. นาย ทินพัฒน์ เรืองฤทธิ์
66. นาย ปรีชา วรกุล
67. นาย วัชรางกูล แสนเสริม
68. นาย สุภณ พงศ์อักษร
69. นาย เอกรินทร์ นิลสวัสดิ์
70. นาย โยธิน วรารัศมี
71. นาย ชัยโรจน์ โชติกิตติวาณิชย์
72. นาย พีรพล สุทธิมัย
73. นาย ชนกานต์ เหยียดชัยภูมิ
74. นาย บุรวิช เรืองแก้ว
75. นาย อัครกฤษณ์ นุ่นจันทร์
76. นาย สมโภชน์ สุทธิปัญญา
77. นาย เกียรติศักดิ์ อุดขา
78. นาย ธนพล บุญมาลี
79. นาย สุรชัย กุลทรงคุณากร
80. นาย ชวิศ ควันธรรม
81. นาย สุทน สุวรรณโณ
82. นาย อุทัยรัชต์ ปรีชา
83. นาย สุนันท์ อึ้งทรงธรรม
84. นาย ทวีเกียรติ ใจดี
85. นางสาว ศิริรัตน์ สิริโชควงศ์สกุล
86. นาย สุวัตร มีบุตร
87. นาวาเอก ปฎิยุทธ์ บุญปาลิต
88. นาย อัครวัต เวชสถิตย์
89. นาย เทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน
90. ดร.นนชัย ศานติบุตร
91. นาย สาคร พรมภักดี
92. พลตำรวจตรี วัชรวิชย์ ณรงค์พันธุ์
93. นาย ภูหลวง เสิศรัฐการ
94. นาย ประยูร พูลจันทร์
95. นาย อัศวโรจน์ เถาว์กลอย กูจิ
96. นาย อธิวัฒน์ จันทรา
97. นาย สุนทร รักษ์รงค์
98. นาย เลิศบุตร บูรณะคุณาภรณ์
99. นาย ณัฐนนท์ เอี่ยมพูลทรัพย์
100.นาย พิชาณัฐ เกษมธนาภิรักษ์