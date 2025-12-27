“รทสช.” เปิดโฉมหน้าพร้อมเบอร์ 33 ผู้สมัครสส.กทม. พร้อมเดินหน้าลุยศึกเลือกตั้งทันที!

รวมไทยสร้างชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สส.กทม. ครบทั้ง 33 เขต พร้อมเบอร์ พร้อมส่งทีมผู้สมัครลงพื้นที่ เดินหน้าหาเสียงเต็มรูปแบบทันที! หวังชิงพื้นที่เมืองหลวงในการเลือกตั้งครั้งนี้
วันที่ 27 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สส.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบทั้ง 33 เขต พร้อมหมายเลขประจำตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมความพร้อมลงสนามหาเสียงและสู้ศึกเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบ
สำหรับผู้สมัคร สส.กทม.ของพรรครวมไทยสร้างชาติ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ชั้นใน กลาง และรอบนอกของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เขตพระนคร ปทุมวัน สาทร ดินแดง จตุจักร ดอนเมือง ลาดพร้าว บางกะปิ มีนบุรี ลาดกระบัง ไปจนถึงฝั่งธนบุรีและพื้นที่ตะวันตกของกรุงเทพฯ โดยมีทั้งผู้สมัครหน้าใหม่และผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองลงสนามในครั้งนี้
ทั้งนี้ พรรคเตรียมจัดทัพลงพื้นที่พบประชาชนอย่างต่อเนื่อง นำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของพรรค ควบคู่การขับเคลื่อนประเด็นเศรษฐกิจ ปากท้อง และความมั่นคง เพื่อขอความไว้วางใจจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งที่จะมาถึง