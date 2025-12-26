ภูมิใจไทย เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม.คนดัง-แชมป์เก่าพรึ่บ หวังปักธงเมืองหลวงครั้งแรก

ภูมิใจไทย เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม.คนดัง-แชมป์เก่าพรึ่บ อาทิ ‘เอก สายไหมต้องรอด’ , "ฐิติภัสร์" อดีตหัวหน้าทีมสุดซอย ก.อุตฯ , "ดร.ส้ม" "ดร.ลลิตา" "ถนอม อ่อนเกตุพล" ฯลฯ หวังปักธงเมืองหลวงครั้งแรก
วันนี้(26 ธ.ค. 2568)พรรคภูมิใจไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 โดยได้ตัวว่าที่ผู้สมัครครบทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง ซึ่งรายชื่อที่ปรากฏเป็นการรวมตัวกันของทั้งอดีต สส. นักการเมืองท้องถิ่น และนักขับเคลื่อนสังคมที่มีชื่อเสียง เพื่อหวังปักธงในเขตพื้นที่เมืองหลวงอย่างเต็มรูปแบบ
จากการตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทั้ง 33 เขต มีบุคคลที่น่าจับตามอง ซึ่งมีประวัติและบทบาททางสังคมที่โดดเด่น เช่น
1. นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ (เขต 11)
หรือที่รู้่จักในนาม ‘เอก สายไหมต้องรอด’ ผู้ก่อตั้งเพจอาสาช่วยเหลือสังคมชื่อดัง มีบทบาทสำคัญในการเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในคดีอาชญากรรมและปัญหาสังคมต่างๆ อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ (เขต 2) ดร.พัชรินทร์ หรือ ดร.ส้ม อดีต สส.กทม. ผู้มีความเชี่ยวชาญระดับปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ถือเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กและสตรี
3. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (เขต 5)
อดีต สส. กทม. หลายสมัย และอดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร มีฐานเสียงที่เข้มแข็งและคลุกคลีกับปัญหาของคนในเขตพื้นที่ห้วยขวาง-ดินแดงมาอย่างยาวนาน
4. รศ.ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ (เขต 7)
อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และ สส. หลายสมัย
5. นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ (เขต 14)
อดีต สส. กทม.และอดีตทีมสุดซอยในช่วงที่ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
6. นายถนอม อ่อนเกตุพล (เขต 15) พิธีกรรายการโทรทัศน์ อดีตที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. และโฆษกกรุงเทพมหานคร
สำหรับว่าที่ผู้สมัครสส.กทม. พรรคภูมิใจไทยทั้งหมด มีดังนี้
เขต 1: นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา
เขต 2: นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์
เขต 3: นายสาโรจน์ ต่อเทียนชัย
เขต 4: นายเขดรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
เขต 5: นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
เขต 6: นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์
เขต 7: รศ.ลลิดา ฤกษ์สำราญ
เขต 8: นายฤกษ์อารี นานา
เขต 9: นางสาวณัฐวริณธร บวรภัควุฒิสิริ
เขต 10: นายรณกร เชียรวิชัย
เขต 11: นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ
เขต 12: นางศลิษา สิงหเสนี
เขต 13: นายศุกล กุลสิงห์
เขต 14: นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
เขต 15: นายถนอม อ่อนเกตุพล
เขต 16: นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ
เขต 17: นายสุขสันต์ แสงศรี
เขต 18: นายรณชัย สังฆมิตรกุล
เขต 19: นางสาวกาญจนา ภวัครานนท์
เขต 20: นายธนสิทธิ์ เมธพันธุ์เมือง
เขต 21: นายทวนชัย นิยมชาติ
เขต 22: นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ
เขต 23: ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม
เขต 24: นางสาวเจณิสตา เตชะโสภณมณี
เขต 25: นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ
เขต 26: นายโชติพิพัฒน์ เดชะโสภณมณี
เขต 27: นายศิลปชัย บุญราย
เขต 28: นางสาวมัญดา อัฐจินดา
เขต 29: นางสาวธัณยาการย์ เตชะพัฒน์สิริ
เขต 30: ดร.อำพล ขำวิลัย
เขต 31: นายธนพล ชื่นพาณิชย์กุล
เขต 32: นางสาวศุภิกา พัฒน์ธนันภู
เขต 33: นายอรรทิดย์ฌาณ คูหาเรื่องรอง
ทั้งนี้ พื้นที่กทม.พรรคภูมิใจไทยได้มอบหมายให้น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี และ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ โดยตั้งเป้าการได้ สส.ในพื้นที่เขต กทม. ครั้งแรก และได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มขึ้นจากกลุ่มคนเมืองจากการที่พรรคภูมิใจไทย มีนางศุภจี สุธรรมพันธ์, เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว จะเข้ามาเป็นทีมทำงานในฐานะรองนายกฯ และควบกระทรวงต่างๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานให้ประเทศและประชาชนต่อไป