ภูมิใจไทย เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม.คนดัง-แชมป์เก่าพรึ่บ หวังปักธงเมืองหลวงครั้งแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภูมิใจไทย เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม.คนดัง-แชมป์เก่าพรึ่บ อาทิ ‘เอก สายไหมต้องรอด’ , "ฐิติภัสร์" อดีตหัวหน้าทีมสุดซอย ก.อุตฯ , "ดร.ส้ม" "ดร.ลลิตา" "ถนอม อ่อนเกตุพล" ฯลฯ หวังปักธงเมืองหลวงครั้งแรก

วันนี้(26 ธ.ค. 2568)พรรคภูมิใจไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 โดยได้ตัวว่าที่ผู้สมัครครบทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง ซึ่งรายชื่อที่ปรากฏเป็นการรวมตัวกันของทั้งอดีต สส. นักการเมืองท้องถิ่น และนักขับเคลื่อนสังคมที่มีชื่อเสียง เพื่อหวังปักธงในเขตพื้นที่เมืองหลวงอย่างเต็มรูปแบบ

จากการตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทั้ง 33 เขต มีบุคคลที่น่าจับตามอง ซึ่งมีประวัติและบทบาททางสังคมที่โดดเด่น เช่น

1. นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ (เขต 11)
หรือที่รู้่จักในนาม ‘เอก สายไหมต้องรอด’ ผู้ก่อตั้งเพจอาสาช่วยเหลือสังคมชื่อดัง มีบทบาทสำคัญในการเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในคดีอาชญากรรมและปัญหาสังคมต่างๆ อีกทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


2. นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ (เขต 2) ดร.พัชรินทร์ หรือ ดร.ส้ม อดีต สส.กทม. ผู้มีความเชี่ยวชาญระดับปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ถือเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กและสตรี

3. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (เขต 5)
อดีต สส. กทม. หลายสมัย และอดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร มีฐานเสียงที่เข้มแข็งและคลุกคลีกับปัญหาของคนในเขตพื้นที่ห้วยขวาง-ดินแดงมาอย่างยาวนาน

4. รศ.ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ (เขต 7)
อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และ สส. หลายสมัย


5. นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ (เขต 14)
อดีต สส. กทม.​และอดีตทีมสุดซอยในช่วงที่ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

6. นายถนอม อ่อนเกตุพล (เขต 15) พิธีกรรายการโทรทัศน์ อดีตที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. และโฆษกกรุงเทพมหานคร


สำหรับว่าที่ผู้สมัครสส.กทม. พรรคภูมิใจไทยทั้งหมด มีดังนี้

เขต 1: นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา
เขต 2: นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์
เขต 3: นายสาโรจน์ ต่อเทียนชัย
เขต 4: นายเขดรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
เขต 5: นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
เขต 6: นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์
เขต 7: รศ.ลลิดา ฤกษ์สำราญ
เขต 8: นายฤกษ์อารี นานา
เขต 9: นางสาวณัฐวริณธร บวรภัควุฒิสิริ
เขต 10: นายรณกร เชียรวิชัย

เขต 11: นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ
เขต 12: นางศลิษา สิงหเสนี
เขต 13: นายศุกล กุลสิงห์
เขต 14: นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
เขต 15: นายถนอม อ่อนเกตุพล
เขต 16: นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ
เขต 17: นายสุขสันต์ แสงศรี
เขต 18: นายรณชัย สังฆมิตรกุล
เขต 19: นางสาวกาญจนา ภวัครานนท์
เขต 20: นายธนสิทธิ์ เมธพันธุ์เมือง

เขต 21: นายทวนชัย นิยมชาติ
เขต 22: นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ
เขต 23: ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม
เขต 24: นางสาวเจณิสตา เตชะโสภณมณี
เขต 25: นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ
เขต 26: นายโชติพิพัฒน์ เดชะโสภณมณี
เขต 27: นายศิลปชัย บุญราย
เขต 28: นางสาวมัญดา อัฐจินดา
เขต 29: นางสาวธัณยาการย์ เตชะพัฒน์สิริ
เขต 30: ดร.อำพล ขำวิลัย

เขต 31: นายธนพล ชื่นพาณิชย์กุล
เขต 32: นางสาวศุภิกา พัฒน์ธนันภู
เขต 33: นายอรรทิดย์ฌาณ คูหาเรื่องรอง

ทั้งนี้ พื้นที่กทม.พรรคภูมิใจไทยได้มอบหมายให้น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี และ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ โดยตั้งเป้าการได้ สส.ในพื้นที่เขต กทม. ครั้งแรก และได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มขึ้นจากกลุ่มคนเมืองจากการที่พรรคภูมิใจไทย มีนางศุภจี สุธรรมพันธ์, เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว จะเข้ามาเป็นทีมทำงานในฐานะรองนายกฯ และควบกระทรวงต่างๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานให้ประเทศและประชาชนต่อไป

