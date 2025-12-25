ปชป.เคาะรายชื่อผู้สมัคร สส.ภาคใต้ครบ 59 เขต 14 จังหวัด ”ชัยชนะ“ มั่นใจพร้อมสู้เต็มที่

กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์อนุมัติรายชื่อผู้สมัคร สส.ภาคใต้ครบทั้ง 14 จังหวัด รวม 59 เขต ”ชัยชนะ“ มั่นใจศักยภาพผู้สมัครพร้อมทำงานพื้นที่
วันนี้(25ธ.ค.68) นายชัยชนะ เดชเดโช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ภาคใต้ ครบทั้ง 14 จังหวัด รวม 59 เขตเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ระนอง
เขต 1 นายวิรัช ร่มเย็น
2. พังงา
เขต 1 นายสรรเพชร ทิพย์มณเฑียร
เขต 2 นายกุศล ทนังผล
3. สตูล
เขต 1 นายวัชรพงศ์ เกษา
เขต 2 นายสัญญา จงจิตร
4. กระบี่
เขต 1 นายวศิน สิริเกียรติกุล
เขต 2 นายกฤตพร บุษย์เพชร
เขต 3 นายสุกิติ พรหมทอง
5. ชุมพร
เขต 1 นายสุรชัย แดงละอุ่น
เขต 2 นายสราวุธ อ่อนละมัย
เขต 3 นายมีศักดิ์ ภักดีคง
6. พัทลุง
เขต 1 น.ส.ฉัตรธิษณ์ชา เหตุทอง
เขต 2 นายภพเอกอัคร อินทรโม
เขต 3 นายสุนัย คงแก้ว
7. ภูเก็ต
เขต 1 ผศ.ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์
เขต 2 นายสมชาติ สมนาม
เขต 3 น.ส.สิริเกศ ฉั่วสกุล
8. ยะลา
เขต 1 นายอับดุลการิม เด็งระกีนา
เขต 2 นายธรนินทร์ ยะมาแล
เขต 3 นายบดินทร์ กาโฮง
9. ตรัง
เขต 1 นายธโนภาส สินไชย
เขต 2 น.ส.ดวงฤทัย บัวแก้ว
เขต 3 นายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์
เขต 4 นายกาญจน์ ตั้งปอง
10. นราธิวาส
เขต 1 นายรุสลัน โต๊ะปาเก
เขต 2 นายชัยวัฒน์ จันทรการ
เขต 3 นายภูวเดช เจ๊ฮูเซ็ง
เขต 4 นายกอเซ็ง มะเซ็ง
เขต 5 นายอดิศร เย็ง
11. ปัตตานี
เขต 1 นายชารีฟุดดีน สารีมิง
เขต 2 นายเจะนิ สะนิ
เขต 3 นายซาตา อาแวกือจิ
เขต 4 ว่าที่ ร.ต.โมฮามัดยาสรี ยูซง
เขต 5 นายมุกตา สาและ
12. สุราษฎร์ธานี
เขต 1 นายวัชระ เพชรทอง
เขต 2 นายโรจน์พิศาล อินทรักษ์
เขต 3 นายปิยะรัฐ จิรัตน์ฐิกุล
เขต 4 นายสมชาติ ประดิษฐพร
เขต 5 นายสุเมตตา ชัยสิทธิ์
เขต 6 น.ส.ศิริพรรณ ประจง
เขต 7 น.ส.ฐิติมา รักษ์จินดา
13. สงขลา
เขต 1 นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ
เขต 2 นายจูรี นุ่มแก้ว
เขต 3 นายทนายอาร์ม สุวรรณรักษา
เขต 4 นายสิทธิพัฒน์ เสนเนียม
เขต 5 นายปรีชา สุขเกษม
เขต 6 นายพิพัฌย์ เจือละออง
เขต 7 นายศิริโชค โสภา
เขต 8 นายธีรพงศ์ ดนสวี
เขต 9 นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง
14. นครศรีธรรมราช
เขต 1 นายทรงศักดิ์ มุสิกอง
เขต 2 นายเชาวน์วัศ เสนพงศ์
เขต 3 นายพิทักษ์เดช เดชเดโช
เขต 4 นางกนกพร เดชเดโช
เขต 5 นายชนภัทร รัตนพันธ์
เขต 6 นายจอมไกร สวัสดิวงศ์
เขต 7 นายนิติศักดิ์ มีขวด
เขต 8 นายปฏิวัติ ยุติธรรม
เขต 9 นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา