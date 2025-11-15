xs
xsm
sm
md
lg

(ชมคลิป) “วัชระ” ชวนชมห้องเอนเตอร์เทน สภา 2 หมื่นล้าน ฝนรั่ว เพดานทะลุ ลักไก่ทาสีเพดานไม่ทั่ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ พาชมห้องเอนเตอร์เทน สโมสรรัฐสภา อาคารรัฐสภามูลค่าก่อสร้าง 2 หมื่นล้านบาท พบฝนรั่ว เพดานทะลุ น้ำนอง ลักไก่ทาสีเพดานไม่ทั่ว เป็นที่อาศัยของแมงมุม ตั้งคำถามคุ้มค่าเงินภาษีหรือไม่?





(ชมคลิป) “วัชระ” ชวนชมห้องเอนเตอร์เทน สภา 2 หมื่นล้าน ฝนรั่ว เพดานทะลุ ลักไก่ทาสีเพดานไม่ทั่ว
(ชมคลิป) “วัชระ” ชวนชมห้องเอนเตอร์เทน สภา 2 หมื่นล้าน ฝนรั่ว เพดานทะลุ ลักไก่ทาสีเพดานไม่ทั่ว
กำลังโหลดความคิดเห็น