เซอร์ไพรส์ "ต๊ะ นารากร" สวมเสื้อฟ้าชิง สส.เขต 1 เชียงใหม่ ปชป.เคาะชื่อผู้สมัครหลาย จว.เหนือ-กลาง

ปชป.มีเซอร์ไพรส์! พร้อมส่ง ”นารากร ติยายน“ พิธีกรชื่อดังสวมเสื้อสีฟ้าลงชิงสส.เขต1 เชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยชื่อผู้สมัครสส.ภาคเหนือ และภาคกลางอีก 26 จังหวัด เหลือ 3 เขตรอพิจารณา
เมื่อวันที่ (25 ธ.ค.) นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคพื้นที่เหนือ เปิดเผยว่า ในส่วนผู้สมัครสส.ภาคเหนือ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรคฯ เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้
กําแพงเพชร
เขตเลือกตั้งที่ 1 น.ส.นันทิตา โต๊ะดอนทอง
เขตเลือกตั้งที่ 2 น.ส.กาญจนา เสือจู
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายนพพล ศรีแปงวงค์
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายพลเดช ศรีแปงวงค์
เชียงราย
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายไอใจ ปู่หมื่อ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายหาญ ดอนลาว
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายเรืองฤทธิ์ พวกอินแสง
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสหการ เขื่อนแปด
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสุรชาติ ผิวแดง
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายกฤษฎ์ชัยณัช วงศ์สมพฤกษ์
เขตเลือกตั้งที่ 7 ร.ต.อ.ดอน สมควร
เชียงใหม่
เขตเลือกตั้งที่ 1 น.ส.นารากร ติยายน
เขตเลือกตั้งที่ 2 พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายศักดิ์สุบรรณ คันธา
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายจิรวัฒน์ อริยคงพันธุ์
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสุรเวศม์ รินแก้ว
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายอุทิศ สายดวงแก้ว
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายเกรียงกมล ศรีมา
เขตเลือกตั้งที่ 8 นายชัยวัฒน์ เชื้อสกุล
เขตเลือกตั้งที่ 9 นายณรงค์ ภูอิทธิวงศ์
เขตเลือกตั้งที่ 10 นายชาตรี หล้าพระบาง
ตาก
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวริศ มีไชโย
เขตเลือกตั้งที่ 2นายสราวุธ หาญเมืองใจ
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสนงาน ใจยาเก๋
นครสวรรค์
เขตเลือกตั้งที่ 1 น.ส.อรุณี ไพรสิงห์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนัยศาลิน ถนอมมิตรวัฒนา
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายมารุต โมราสุข
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายกฤต ชูชาติ ติดต่อ
เขตเลือกตั้งที่ 5 นางคณิฎฐ์ษา ทองวงศ์พิทักษ์
เขตเลือกตั้งที่ 6 น.ส.สิริรักษ์ บัณฑิตศิละศักดิ์
น่าน
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายเสกสรรค์ คันทะมูล
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางจรวยพร อินสาคํา
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายเรืองเดช จอมเมือง
พะเยา
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายฉัตรชัย ใจเย็น
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายคมสันต์ เมืองอินทร์ ฃ
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสุรพล เต็มสวัสดิ์
พิจิตร
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายชนกฤดิ โหมอ่อน
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางบัวลอย โพธิ์หลาย
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายลิขิต มุกดา
พิษณุโลก
เขตเลือกตั้งที่ 1 น.ส.นิรัญ ดอนสุวรรณ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายธนกร ภักดีโต
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายวิมล สารมะโน
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายเฉลา บดีรัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด
เพชรบูรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธนเดช หินวิเศษ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายประเสริฐ ฤทธิ์คุ้ม
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายธนาดร หลิมเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายภาณุวัฒน์ หาญเชิงชัย
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายธีรศาสนติ์ ทัศน์สุวรรณ
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายศุภกิตติ์ คําดี
แพร่
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธีรพล พรเสาวลักษณ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายราชสิทธิ์ มิ่งปรีชา
เขตเลือกตั้งที่ 3 นางพรรณพร สีใหม่
แม่ฮ่องสอน
เขตเลือกตั้งที่ 1 ว่าที่ ร.ต.สุรพล ต๊ะวิชัย
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายภานุวัฒน์ คงมีความดี
ด้านนายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคกลาง เปิดเผยว่าสำหรับรายชื่อผู้สมัครสส.ในภาคกลาง 26 จังหวัด ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรคแล้ว มีดังนี้
กาญจนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอนุกูล แพรไพศาล
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวรรษภณ แสงเป่า
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายชาติชาย บัวซ้อน
เขตเลือกตั้งที่ 4 ว่าที่ พ.ต. พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์
เขตเลือกตั้งที่ 5นายกฤตภาส บัวบาน
จันทบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอิทธิพล จังศิริมงคล
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสิรวิชญ์ กิตติวงศา
เขตเลือกตั้งที่ 3นายกฤตนัน เย็นสำราญ
ฉะเชิงเทรา
เขตเลือกตั้งที่ 1 นางสาวอรกฤติย์ แววคล้ายหงษ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสายัณห์ เกตุประยูร
เขตเลือกตั้งที่ 4 นางสาวอริยา บุญณัชญาณวุฒิ
ชลบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายจองชัย วงศ์ทรายทอง
เขตเลือกตั้งที่ 3นายรัชพล หนูกูล
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายอารยะ โรจนวณิชชากร
เขตเลือกตั้งที่ 5นายปรีชา กาญจนบัตร
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายธนกร รักวงศ์อาชีพ
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายสุขสันต์ มิสสาจันทร์
เขตเลือกตั้งที่ 8 นางพจนารถ แก้วผลึก
เขตเลือกตั้งที่ 9 นายพีระชัย ชวรัตน์โชติวงศ์
เขตเลือกตั้งที่ 10 นายนพดล บงกชกาญจน์
ชัยนาท
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายธนบดี คุ้มชนะ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายธงชัย จ้อยชู
ตราด
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายปรีชาวิชญ์ ฉิมผกา
นครนายก
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายสำเร็จ ศรีจันทร์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายธนานุพงษ์ มีมา
นครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอัครดิฏฐ์ คุณดิลกจิรายุ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายนุกูล สิริสุวรรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอาทิตย์ ว่องวสุสมวงศ์
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายวิทิต เปี่ยมคล้า
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสมภพ จันทร์ทอง
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายธนบดี จุติโสภณชัย
นนทบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวสุพรรษา เย็นเพ็ชร
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายเอิบ พงบุหงอ
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายธิติธร เลิศเกียรติมงคล
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายธนินท์ธร ภูมราช
เขตเลือกตั้งที่ 6 นายพงศกร นกทรัพย์
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายพิศิษฐ์ ทิมดี
เขตเลือกตั้งที่ 8นายเดชาวัจน์ รดีฉัตรภิรมย์
ปทุมธานี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายคิว อรุโณรส
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายปราโมทย์ อัศวมานะศักดิ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายณฤทธิ์ นาควงษม์
เขตเลือกตั้งที่ 4 นางสาวหงสรัชต์ ภูริสิทธิสีห์
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายพันธุ์เทพ พัฒนณรงค์กรณ์
เขตเลือกตั้งที่ 6 ว่าที่ ร.ต. เกียรติศักดิ์ คงเขียว
เขตเลือกตั้งที่ 7 นางสาวดวงดารา นภาคเวช
เขตเลือกตั้งที่ 8 นายพนพ เกษามา
ประจวบคีรีขันธ์
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายไชยวัฒน์ วงศ์วรรณ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายเอกธิปป์ ตนประเสริฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายนิติ ปลั่งศรีสกุล
ปราจีนบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นางพรจรัส สงวนศิลป์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวพรทิพย์พา ฤทธิ์ประเสริฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3 พ.อ.อ.เอนก พรมมี
พระนครศรีอยุธยา
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวฉวี พงษ์พนัศ
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายเอกราช ใกล้สว่าง
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายเกรียงไกร จู้ทิ่น
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายเอกธำรง ธนะเมธีวิทย์
เพชรบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายฐานันดร์ ขันธ์แก้ว
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายอนันตชัย ชาครานุวัฒนพงศ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายวิรัฐ จันทวิโรจน์
ระยอง
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายไพศาล เรืองฤทธิ์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพศิน ปิตุเตชะ
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายศราวุธ หลำเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง
ราชบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายทนงศักดิ์ ศิรรัตน์ประภา
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวถปนัท ชาติไทย
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายอนุคม ศักดิ์อิสระพงษ์
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสรวิชญ์ ขำเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายทศพล แก้วทิมา
ลพบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายยุวภพ กระเป๋าทอง
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายพีรพัฒน์ เกิดเอี่ยม
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพรอนันต์ ไชยชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 4 นางสาวพรรณี บัวรักษา
สมุทรปราการ
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายราเชน ศิริวงค์นาค
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายดุสิต พันธุ์เสือ
เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายภูมเรศ จุลโสด
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายธวัชชัย ทรงพัฒนาศิลป์
เขตเลือกตั้งที่ 7 นายธนกฤต ณ นคร
เขตเลือกตั้งที่ 8 นายทนงศักดิ์ ปิ่นถาวร
สมุทรสงคราม
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายเศรษฐ์สิริ ลักขณาอุดมเลิศ
สมุทรสาคร
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายภัคเมศฐ์ ธีระศิลาเวทย์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสาวแพญาริณธ์ เจียอัครเตชานน
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายอภินันท์ หวันประวัติ
สระแก้ว
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอภิวัฒน์ จันแปรน
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางสาวอัคลีมา คลังเพชร
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายพรพล เอกอรรถพร
สระบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายกฤช ธนธรรมเจริญ
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายธงชัย กอบเกื้อชัยพงษ์
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายธนะชัย จรานุพันธ์
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสมบูรณ์ มีนาค
สิงห์บุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวันเฉลิม แสงสว่าง
สุพรรณบุรี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นางสาวพิรุณวัลย์ บ้านพลูหลวง
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายกฤศ ทรัพย์ประเสริฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสาวชัญษร สังข์วรรณะ
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายชินทัต อุบลแย้ม
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายสมศักดิ์ เฟื่องฟูลอย
อ่างทอง
เขตเลือกตั้งที่ 1 นางสาวภัทรสุดา บุษรานันท์
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายอนุรักษ์ อมรเมตตาจิต
อุทัยธานี
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายวิทยา จันทร์สม
เขตเลือกตั้งที่ 2 ร.ต.ศึกษา ฟุ้งเฟื่อง ร.น.
ทั้งนี้3 เขตที่ยังไม่มีชื่อผู้สมัคร ประกอบด้วย เขต1 นนทบุรี เขต 2 สมุทรสาคร และ เขต6 สมะทรปราการ โดย ทางกก.บห.กำลังพิจารณาอยู่