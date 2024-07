“บอสเต๋” บุกตะลุยเปิดศูนย์ “Kathy Center” ที่“จันทบุรี- ปราจีนบุรี” ปชช.แห่ร่วมคับคั่ง

อย่าลืมกดติดตามสื่อทุกช่องทาง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารได้ทันท่วงที แล้วจะไม่พลาดโปรโมชันและสิทธิพิเศษอีกมากมายจาก K4

วันนี้( 8 ก.ค.) น.ส.เริงฤดี ลักษณะหุต หรือมาดามบอสเต๋ ประธานกรรมการ บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สัญญาณมือถือซิม "K4" และผู้ให้บริการตู้เติมเงิน “เคธี่ ปันสุข” บุกตะลุยเมืองผลไม้ เปิดศูนย์ Kathy Center สาขา มะขาม จังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณจิระประไพ รักษา ผู้บริหารศูนย์ และไปตะลุยต่อที่เมืองประวัติศาสตร์ ที่มีอุทยานแห่งชาติเป็นมรดกโลกถึง 3 แห่ง เปิดศูนย์ Kathy Center สาขา นิคม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณปณชัย ศรีแก้ว ผู้บริหารศูนย์ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2567 ภายในงานเปิดศูนย์ทั้งสองสาขา มีแขกผู้มีเกียรติ พี่น้องตัวแทนจำหน่ายชาวเคโฟร์และผู้สนใจที่เข้าร่วมในการเปิดศูนย์มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง ภายในงานมีของสมนาคุณแจกผู้เข้าร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากพี่น้องตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้ความสนใจที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีปัจจุบันนี้ K4 ได้เปิดศูนย์ให้บริการอย่างเป็นทางการที่เป็นศูนย์ประจำจังหวัดไปแล้วทั้งสิ้น 26 จังหวัด ประกอบด้วย 1. ลพบุรี 2. ลำปาง 3. บุรีรัมย์ 4. ขอนแก่น 5. นครราชสีมา 6. เชียงใหม่ 7. สมุทรสาคร 8. สุรินทร์ 9.อุดรธานี 10. ฉะเชิงเทรา11. สมุทรปราการ 12. ชลบุรี 13. เชียงราย 14. สกลนคร 15. สงขลา 16. นครปฐม 17. สุราษฎร์ธานี 18. ปทุมธานี 19. กาญจนบุรี 20. พิษณุโลก 21. จันทบุรี 22. ระยอง 23. ชุมพร 24. มหาสารคาม 25. นครสวรรค์ 26. สุพรรณบุรี และยังมีศูนย์ Kathy Center ที่เป็นศูนย์บริการย่อยที่อยู่ประจำอำเภอและตำบล เพื่อให้การบริการได้อย่างครบถ้วนและเข้าถึงได้ง่าย ใกล้กันได้ยิ่งขึ้น K4 จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อคนไทยได้เลือกใช้ในสิ่งที่ดีกว่า คุ้มกว่า และอีกไม่นานศูนย์บริการจะต้องครอบคลุมครบทุกจังหวัดในเร็ววันนี้ K4 New Way For All Genทางเลือกใหม่ ใส่ใจทุกวัยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ หากไม่อยากพลาด ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้ๆ คุณ