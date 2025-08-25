ปภ.พร้อมรับมือพายุ “คาจิกิ” 58 จังหวัด แนะติดตามข่าวสารใกล้ชิดถึง 27 ส.ค.

ปภ.แจงความพร้อมรับมือพายุ “คาจิกิ” 58 จังหวัด ขอประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 24 – 27 ส.ค. 68
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยรวม 58 จังหวัดทั่วประเทศ จากอิทธิพลของพายุ “คาจิกิ” ซึ่งจะส่งผลกระทบในช่วงวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2568 โดยอาจทำให้หลายพื้นที่เผชิญน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ดินโคลนถล่ม รวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน คาดว่าคลื่นสูง 2–3 เมตร และมากกว่า 3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ รมว. และ รมช.กระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัด โดยเน้นให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน และสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้า หากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรง รวมทั้งเตรียมทีมปฏิบัติการพร้อมกำลังพล เครื่องจักรกลสาธารณภัย และชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือได้ทันที พร้อมทั้งประสานการทำงานกับศูนย์ ปภ. เขต และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในวันที่ 24 สิงหาคม 2568 ได้แก่
-ภาคเหนือ 10 จังหวัด คือ ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร
-ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด และเพชรบุรี
-ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา และภูเก็ต
-และกรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 สิงหาคม 2568 พื้นที่เสี่ยง ได้แก่
-ภาคเหนือ 10 จังหวัด คือ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร นครราชสีมา และอุบลราชธานี
-ภาคกลาง 15 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ
-ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่
-และกรุงเทพมหานคร
ส่วนวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2568 มีพื้นที่เสี่ยง ดังนี้
-ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
-ภาคกลาง 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี ชัยนาท นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ
-ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง พังงา และภูเก็ต
-และกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังคลื่นลมแรงในพื้นที่ชายฝั่ง เช่น ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา โดยเน้นพื้นที่อำเภอติดทะเล เกาะ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่อาจได้รับผลกระทบ
สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ขอให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและ ปภ.อย่างใกล้ชิด รวมถึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” หรือแจ้งเหตุความเดือดร้อนผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” (Line ID: @1784DDPM) และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
”รัฐบาลยืนยันถึงความพร้อมในการอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัย ขอให้มั่นใจและติดตามคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด“ นางสาวศศิกานต์กล่าว