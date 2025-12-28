“ไทยก้าวใหม่” ลั่นยึดมั่น ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไม่แตะ 112 แจง หน.ชม “พิธา” ไม่ได้สะท้อนอุดมการณ์พรรค

“จิตภัสร์” ย้ำจุดยืนพรรคไทยก้าวใหม่ ยึดมั่น “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เป็นหลัก ลั่น ชัดเจนไม่แตะ ม.112 เด็ดขาด พร้อมปกป้องสถาบันเหนือสิ่งอื่นใด แจง หน.ชม “พิธา” ไม่ได้สะท้อนอุดมการณ์พรรค
วันนี้ (28 ธ.ค.) เมื่อเวลา 08.30 น. โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อและแกนนำพรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวว่า ตนขอย้ำจุดยืนของพรรคอย่างชัดเจนว่า พรรคไทยก้าวใหม่ยังคงยึดมั่นใน 3 เสาหลักของชาติ คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เป็นหัวใจสำคัญในการทำงานทางการเมือง และไม่มีนโยบายแก้ไขหรือแตะต้องประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 แต่อย่างใด
จุดยืนดังกล่าวเป็นหลักการที่พรรคยึดถือมาโดยตลอด และจะยังคงยืนหยัดปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถึงที่สุด เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศและความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่
“ทั้งนี้ ภายหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากกรณีที่หัวหน้าพรรคเคยแสดงความเห็นในเชิงชื่นชมบุคคลจากพรรคก้าวไกลในบางประเด็น ตั๊น ขอชี้แจงว่า เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นในเชิงบุคคลและการเมืองเชิงเกมเท่านั้น ไม่ได้สะท้อนจุดยืนหรืออุดมการณ์ของพรรคแต่อย่างใด จุดยืนของพรรคชัดเจนมาโดยตลอด เราไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา 112 และยืนหยัดในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย พรรคไทยก้าวใหม่จะเดินหน้าทำงานทางการเมืองบนพื้นฐานของความจงรักภักดี และยึดมั่นในอุดมการณ์หลักอย่างไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะมีแรงกดดันหรือกระแสทางการเมืองในช่วงเวลานี้ก็ตาม” น.ส.จิตภัสร์ กล่าว