นายกฯ ชี้ "เท้ง" ไม่แก้ 112 ปชช.สบายใจลดขัดแย้ง ปัดตอบจับมือส้ม-แดง มั่นใจบัญชีรายชื่อกว่าเดิม

“อนุทิน” ชี้ ”หน.เท้ง“ ไม่มีนโยบายหาเสียงแก้ม.112 ทำประชาชนสบายใจลดความขัดแย้งในสังคม ปัดตอบปมจับมือส้มหรือแดง บอกต้องรอผลการตัดสินจากปชช.ก่อน มั่นใจบัญชีรายชื่อมากกว่าเดิม
วันนี้ (28ธ.ค.) เวลา 07.30 น. โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์โอกาสการจับมือกับพรรคประชาชนหลังเลือกตั้งหลัง นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชน ระบุจะไม่มีนโยบายหาเสียงแก้ไข ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112ว่า เมื่อวาน 27 ธ.ค.ตนก็พูดชัดไปแล้ว
เมื่อถามว่า ทางหัวหน้าพรรคประชาชน บอกว่าจะมีในกฎหมายนิรโทษกรรม ถือเป็นเงื่อนไขในการจับมือร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า พรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้กฎหมายอาญา รัฐธรรมนูญ หรือเรื่องนิรโทษกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการแตะมาตรา112
เมื่อถามว่า ถือเป็นเงื่อนไขใหม่ของพรรคประชาชนหรือไม่ ที่ยังมีเรื่องนิรโทษกรรม 112 นายอนุทิน ระบุว่า ไม่ทราบ แต่พรรคภูมิใจไทยไม่แตะเรื่องนี้
เมื่อถามว่า กรณีหัวหน้าพรรคประชาชนระบุจะไม่ใช้นโยบายมาตรา 112 หาเสียง เป็นผลดีหรือผลเสียต่อสังคมอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าพรรคไหนไม่มีนโยบายแก้ไขมาตรา 112 ประชาชนส่วนใหญ่ก็มีความสบายใจขึ้น และจะไม่มีประเด็นหาเสียงสร้างความขัดแย้งในสังคม
เมื่อถามว่า แม้จะไม่มีการใช้นโยบายมาตรา 112 หาเสียง แต่สำหรับผู้ที่ยังมีทัศนคติไม่ดีต่อมาตรา 112 จะมีวิธีทำความเข้าใจอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เอาเรื่องมาตรา 112 อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องอธิบาย
เมื่อถามว่า ทำไมคนถึงอยากเห็นพรรคภูมิใจไทยจับมือกับพรรคประชาชนมากกว่าจับมือกับพรรคเพื่อไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า คงเคยเห็นว่าพรรคประชาชน เคยสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลครั้งที่ผ่านมา
เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยก็เคยสนับสนุนพรรคเพื่อไทย จะมีโอกาสจับมือกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า สุดท้ายต้องดูผลการเลือกตั้งก่อน เราต้องนำการตัดสินใจของประชาชน เพื่อมาหาแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อถามว่า หากได้เป็นรัฐบาล จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง และต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้ พรรคภูมิใจไทยจึงมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมากกว่าหนึ่งคน
เมื่อถามว่า วันนี้พรรคภูมิใจไทยอยากได้เบอร์อะไร นายอนุทิน กล่าวว่า จับได้เบอร์อะไรก็เบอร์นั้น
เมื่อถามว่า ในพรรคได้มีการประเมินหรือไม่ว่าจะได้สส.บัญชีรายชื่อถึง 15 เสียงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มั่นใจว่าได้มากกว่าเดิม
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยได้สส.บัญชีรายชื่อ 3 คน นายอนุทิน ยิ้ม ก่อนตอบว่า “ครั้งนี้ได้มากกว่าเดิม”