“เท้ง” ฟาด “อนุทิน” หยุดเล่านิทานหลอกเด็กเรื่อง ม.112 ไม่หวั่น ภท.ขู่ไม่จับมือ ลั่นอย่ามาตั้งเงื่อนไขถ้าไม่มั่นใจว่าได้ที่ 1

“เท้ง” ฟาดกลับ “อนุทิน” หยุดสร้างนิทานหลอกเด็ก ปม ม.112 แจงชัดแค่ยกมือหนุนนิรโทษกรรมคดีการเมือง ลั่นพรรคประชาชนไม่หวั่นพรรคน้ำเงินขู่ไม่จับมือ ถ้าไม่มั่นใจว่าตัวเองได้อันดับ 1 ก็อย่ามาตั้งเงื่อนไข ยันไม่เปลี่ยนตัว 44 สส. แม้ติดชนักคดีจริยธรรม ชี้คิดเสี่ยงมาดีแล้ว
วันที่ 26 ธ.ค. 2568 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวตอบโต้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่า ต้องบอกว่าการยกมือในวันนั้น ไม่ใช่การเห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 112 แต่เป็นการผลักดันเรื่องนิรโทษกรรมของนักโทษที่โดนคดีทางการเมือง การให้สัมภาษณ์ของนายอนุทินมีความน่าเป็นห่วง เนื่องจากเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้าง และสร้างเงื่อนไขทางการเมือง พร้อมตั้งคำถามว่าเอาเรื่องนี้มาเรียกกระแสอะไรหรือไม่ ทั้งๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการแก้ไขมาตรา 112
ตนไม่อยากให้นายอนุทินเอาเรื่องนี้มาเป็นวาทกรรม สร้างนิทานหลอกเด็ก ในกรอบการวินิจฉัยจองศาลรัฐธรรมนูญนั้น ไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถผลักดันเรื่องการแก้ไขมาตรา 112 ได้อีกแล้ว
ส่วนกระแสข่าวที่พรรคน้ำเงินจะไม่จับมือกับพรรคส้ม นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่มีความกังวลใดๆ เพราะการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ประชาชนจะต้องเลือกระหว่างรัฐบาลของพรรคประชาชน หรือรัฐบาลของนายอนุทิน
เมื่อถามว่าแล้วพรรคประชาชน จะไม่สามารถจับมือกับใครได้บ้าง นายณัฐพงษ์ ตอบว่า เราไม่สามารถจับมือกับพรรคกล้าธรรมได้ แต่สำหรับพรรคภูมิใจไทย ถ้าจะจับมือกับพรรคกล้าธรรม ก็เป็นเรื่องของเขา หลังจากนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเป็นคนเลือกเอาเอง ว่าอยากจะได้รัฐบาลแบบไหน
เมื่อถามว่า การที่พรรคประชาชน ออกมาตั้งเงื่อนไขต่างๆ มันจะนำไปสู่การเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือไม่ นายณัฐพงษ์ ระบุว่า ความจริงแล้วพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับ 1 ควรที่จะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ต้องไปถามพรรคภูมิใจไทย ว่ามีความพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคประชาชนหรือไม่ ถ้านายอนุทิน มีความมั่นใจว่าตัวเองจะไม่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับที่ 1 ก็ไม่ควรจะมาตั้งเงื่อนไขอะไร กับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคประชาชน
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า พรรคประชาชนมีความมั่นใจว่าจะเอาชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้แน่นอน
ตอนนี้เราเหลือภารกิจเพียงอย่างเดียว คือพยายามทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ไว้ใจพรรคประชาชนมากที่สุด ให้เรามีเสียงในสภามากพอที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ ป้องกันไม่ให้พรรคอันดับ 2 และอันดับ 3 รวมขั้วกัน แล้วมาจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับเรา ซึ่งเป็นการขัดหลักการของการเมืองแบบรัฐสภา
เมื่อถามถึงกรณี 44 สส.ของพรรคก้าวไกล ที่ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง หลังจากเข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112 นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า พรรคประชาชนจะไม่เปลี่ยนตัวแคนดิเดต และไม่เปลี่ยนผู้สมัครรับเลือกคนไหน เพราะเราได้บริหารความเสี่ยง และคิดทุกอย่างมาอย่างดีแล้ว หลังจากนี้เราจะเดินหน้าเลือกตั้งเท่านั้น