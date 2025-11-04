ปธ.เครือข่ายเกษตรฯอุบล ยันส่ง 2 พันชื่อสมัครสมาชิกกธ. ชื่นชม “ธรรมนัส” และอุดมการณ์พรรค

ปธ.เครือข่ายเกษตรฯ อุบลฯ เผย ส่งรายชื่อสมัครสมาชิกพรรคกล้าธรรม 2,000 คนจริง ชี้ ชื่นชม “ธรรมนัส” และอุดมการณ์พรรค
วันนี้ (4พ.ย.) เมื่อเวลา 17.30 น.อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ จ. อุบลราชธานี กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่ากลุ่มพีมูฟ หรือ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม นำรายชื่อมาสมัครเข้าพรรคกล้าธรรมจำนวน 2,000 รายชื่อว่า รายชื่อดังกล่าวทั้ง 2,000 คน มาจากกลุ่มของตนเอง ซึ่งทุกคนเป็นผู้นิยมชมชอบในอุดมการณ์ของพรรคกล้าธรรม และชื่นชมในตัว ร.อ.ธรรมนัส ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เป็นอย่างมาก