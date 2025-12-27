"อนุทิน" ยกมือไหว้ขอบคุณ "เท้ง" ไม่แก้ 112 ปชช.สบายใจ กั๊กร่วมรบ.ขึ้นอยู่กับปชช.พูดก่อนไม่ได้

นายกฯ ถึงกับยกมือไหว้ ขอบคุณ "หัวหน้าเท้ง" ไม่แก้ ม.112 บอกปชช.ยิ่งสบายใจ กั๊กร่วมรบ.หรือไม่ บอกขึ้นอยู่กับปชช. พูดก่อนไม่ได้
วันนี้ (27ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.10 น. ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน(ปชน.) ระบุว่าพรรคประชาชนไม่มีนโยบายในการแก้ไขมาตรา 112 แล้ว โดยนายอนุทิน ย้อนถามว่า “ท่านหัวหน้าเท้งพูดแล้วหรอ ยืนยันได้หรือเปล่าไม่รู้ เหมือนว่าตัวท่านพูดว่าพรรคประชาชนไม่แก้มาตรา 112 ด้วย โอ้โห ขอบพระคุณมากครับ“ พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ และกล่าวอีกว่าขอบพระคุณท่านจริงๆ ประเทศเรา ยิ่งเป็นความสบายใจของพี่น้องประชาชน
เมื่อถามว่าถ้าเป็นแบบนี้พรรคภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาชนได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยพูดอยู่คำเดียวว่าไม่ร่วมรัฐบาลและกิจกรรมใดๆกับพรรคหรือกลุ่มใดที่แตะมาตรา 112
เมื่อถามย้ำว่าการที่เขาประกาศอย่างนี้แสดงว่าอนาคตก็เป็นไปได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อยู่ที่พี่น้องประชาชน ตอนนี้ถ้าถามอะไรที่เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง ตนว่าคนที่อยู่ในที่นี้เราเข้าใจตรงกันว่าเราจะพูดอะไรก่อนพี่น้องประชาชนตัดสินไม่ได้ อันนี้ต้องขอจริงๆ นี่คือสิ่งที่เรายึดมั่นและดำเนินการมาโดยตลอด เพราะพูดไปไม่เกิดประโยชน์ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้