“เทพมนตรี” ติง รมว.กห.เป็นคนแปลกๆ ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด สงครามก็ไม่ชนะ แต่จะพ่ายแพ้บนโต๊ะเจรจา

นักวิชาการ มอง รมว.กห.เป็นคนแปลกๆ อยากเปิดด่าน เจรจา หยุดยิง ชี้ สงครามที่ไม่ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด คือ การรอนกำลังตนเอง สงสัยใครเริ่มหยุดยิง เขมรรอเติมกระสุนเสียเปรียบรบต่อแน่ ติงสงครามก็ไม่ชนะแต่จะแพ้บนโต๊ะเจรจา ชู GBC ทำให้เห็นชัดไม่มี MOU43 ก็ได้ กอดไว้อะไรก็เกิดขึ้นได้ แนะสื่อตีแผ่บิ๊กใหญ่ลงทุนกับ “ฮุนเซน”
วันนี้ (28 ธ.ค.) นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย พาดพิงถึง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม มีเนื้อหาดังนี้
รัฐมนตรีกลาโหมเป็นคนแปลกๆ
เรื่องข้อ 3 นั้น กัมพูชาชอบใจที่สุด เพราะจะลบล้างข้อ 2 อะไรนั่นออกไป จะรบกันอย่างไรถ้าไม่ชนะก็จบที่โต๊ะเจรจา JBC
คนคาดการณ์ไปเองว่าการสงครามครั้งนี้คือการฉีกทำลาย MOU 43
เปล่าเลย ไม่ใช่เลย
เขมรรอเติมกระสุนดินดำ หากประเมินแล้วมันเสียเปรียบที่ถูกยึดพื้นที่ เดียวมันก็รบต่อ
อย่าลืมสิ่งที่เขมรมันทำมาตลอด คือการรุกล้ำดินแดนไทยและไทยเอาแต่ประท้วง
ประเทศไทยเป็นประเทศใหญ่ ถูกเขมรขี่คอเรื่อยไป นักการเมือง นักธุรกิจ นักลงทุน แต่ละคนที่ไปร่วมกับฮุนเซนมันบิ๊กใหญ่กันทั้งนั้น ที่ทหารลงทุนไปถล่มสแกมเมอร์ กลุ่มคนเหล่านี้ก็โดนไปด้วยมากน้อยอยู่ที่จำนวนทุนและระยะความใกล้ชิด ใครเขาจะยอม?
ผู้สื่อข่าวควรขุดเรื่องนี้ออกมาตีแผ่….
“ชาติมาที่หนึ่งอาจจริง แต่ครอบครัวต้องมาก่อน”
การสงครามที่ไม่ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือการรอนกำลังตนเอง ข้อนี้คือหลักการสำคัญ เป็นเรื่องที่ไทยไม่ควรทำพลาด ครั้งที่แล้วเราก็หยุดยิง แล้วต่อมาเขมรกลับมายิงอีก ความจริงครั้งเดียวก็เกินพอกับชีวิตทหาร ชาวบ้าน ที่บาดเจ็บล้มตาย แต่รัฐมนตรีกลาโหมของเราดูแปลกๆ
ถ้าย้อนไปดูอดีตของเรื่องนี้มันชัด ท่านอยากเปิดด่าน ท่านอยากจะเจรจาและ ท่านอยากหยุดยิง
ท่านจึงขาดคุณสมบัติทำสงครามแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ถ้าเป็นโลกโบราณต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านโดนฟันคอริบเรือนไปแล้ว
………………..
เรื่อง GBC มันทำให้เห็นได้ชัดว่า ไม่มี MOU43 ก็ได้ เพราะ GBC ก็มีความสามารถอย่างที่เห็นคือทำให้กัมพูชาพอใจเพราะ ข้อ 3 เพียงข้อเดียว อนาคตก็กลับไปสู่ที่เดิม คือใช้ MOU43 และ TOR46
JBC ทำให้กัมพูชามีสิทธิเหนือปราสาทพระวิหาร ภูมะเขือ ปราสาทตาควาย ปราสาทคนา ปราสาทตาเมือนธม และที่อื่นๆ
ไทยกอด MOU43 ให้เขมร เป็นหลักประกันให้ใช้แผนที่มาตราส่วน 1:200000 จำนวน 7 ระวาง และพื้นที่สำคัญสูงสุดอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
สำหรับผม ถ้าไม่ยกเลิก MOU43 อะไรก็เกิดขึ้นได้อีก
อย่าลืมว่ากระทรวงการต่างประเทศ ใช้แผนที่มาตราส่วน 1:200000 กับลาว แย่งชิงดินแดนกันมาแล้วตั้งแต่ปี 2539 (ความตกลงไทย-ลาว) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และไทยจะปฏิเสธแผนที่ 1:200000 กับเขมรได้อย่างไร…
อย่าเชื่อแค่ลมปากทหารบางคน หรือนักการเมืองบางคนแต่เราต้องดูเอกสารหลักฐาน
พื้นฐานทางกฏหมายระหว่างประเทศ ให้ใช้แผนที่มาตราส่วน 1:200000 เป็นพื้นฐานในการกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างไทย-กัมพูชา
……..
การหยุดยิง 72 ชม. มันจึงดูน่าสงสัยว่าใครเป็นคนเริ่ม
ถ้าไทยเริ่มก็ดูแปลก ต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง ต้องมีคนสั่งจากใคร? ต่อ รัฐมนตรีกลาโหม อาจเป็นแรงบีบนานาประเทศ
ถ้าเขมรเริ่ม ก็แปลก แต่อาจต้องการหยุดเพื่อเตรียมความพร้อมรอบใหม่ หรือตั้งใจจะใช้กลอุบายและMOU43 บนโต๊ะเจรจาที่ได้เปรียบมากกว่าการทำสงคราม
MOU43 คือ สนธิสัญญา ใหญ่กว่า JS 27/12/2025 เป็นไหนๆ
……..
ไม่ว่าจะเขียนอะไรในข้อ 2 ก็ถูกข้อ 3 ใน JS กำจัด และJS ด้อยกว่า MOU43 และ TOR46
เอวังประเทศไทย
การสงครามก็ไม่ชนะ แต่จะพ่ายแพ้บนโต๊เจรจา JBC ….