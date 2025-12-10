"เทพมนตรี" จี้ไทยเอาคืนเขมรยึดพระวิหาร หลังใช้สะสมอาวุธและยกเลิกMOU 43 ย้ำศาลโลกไม่ได้ตัดสินแผนที่

นักวิชาการ บ่นไทยควรเอาคืนกัมพูชาเรื่องประสาทพระวิหาร หลังใช้สะสมอาวุธขัดอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ชี้ใช้จังหวะยึดประสาทคืนไม่ให้ขึ้นมาใช้อำนาจอธิปไตย ย้ำMOU 43 ไร้น้ำยาต้องยกเลิกทำชาติเสียหาย ศาลโลกไม่ได้ตัดสินแผนที่หรือเส้นเขตแดนบนแผนที่
วันนี้ (10ธ.ค.) นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียถึงเรื่องการสู้รบระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ในประเด็นประสาทพระวิหาร มีเนื้อหาดังนี้ "บ่น" ไทยควรเอาคืนเขมรเรื่องปราสาทพระวิหารเพราะมีกฎมรดกโลก ต้องประท้วงแขวนปราสาทพระวิหารให้เป็นมรดกโลกอันตราย เพราะมันสะสมอาวุธ กำลังทหาร ศาลโลกก็ห้ามมีมาตรการ มรดกโลกก็ห้ามเพราะขัดอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ไทยอย่าเฉยต้องรีบจัดการ
เรื่องนี้มันผิดตั้งแต่แรก เพราะนักการเมืองไทย ข้าราชการผู้มีอำนาจบางคนไม่เข้าใจคำว่า “อำนาจอธิปไตย” แต่ไปเชื่อว่าศาลโลกให้ปราสาทพระวิหารกับเขมรไปแล้ว ศาลให้แค่อำนาจอธิปไตยและให้ถอนทหารออกจากอาณาบริเวณเพื่อให้เขมรขึ้นมาใช้อำนาจนั้น เราปฏิบัติตามคำพิพากษาภายใต้ข้อสงวนสิทธิ์ ถ้าอ่านกฎหมายรู้ดูกฏหมายเป็น ข้อสงวนสิทธิ์เรียกคืนตัวปราสาทไม่ให้กัมพูชามาใช้อำนาจอธิปไตย
จังหวะนี้แหละ เพราะสันปันน้ำตรงนี้คือขอบหน้าผา ไม่ต้องใช้ไลด้าทุกคนก็ทราบ มันชัด เราควรยึดปราสาทคืนแจ้งสหประชาชาติ ไทยไม่ให้กัมพูชาขึ้นมาใช้อำนาจอธิปไตยแล้ว และไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องให้กัมพูชาเอาทหารขึ้นมา
MOU2543 มันไม่มีน้ำยา ยกเลิกไปเถอะ เลอะเทอะเป็นปัญหาชาติ
ทวิภาคีบ้าบออะไร ประชาชนเดือดร้อน ทหารบาดเจ็บล้มตาย ถ้าดีจริงมันแค่สำรวจและจัดทำหลักเขตแดน หาหลักเขตที่เคยปักไว้แล้ว แต่มันกลับสร้างความโกลาหล
แผนที่ 1:200,000 ระวางดงรัก กัมพูชาสามารถถ่ายทอดเส้นเขตแดนรายละเอียดต่างๆทำให้พวกฝรั่งยูเนสโกมันเชื่อได้
แต่คนไทยบอกแผนที่มันหยาบ แต่ดันไปใส่ไว้ในMOU2543 ตั้ง 7 ระวาง หยาบจนได้ดินแดนลาว พ่อมหาจำเริญ
ใช้กับลาวบอกละเอียด พอใช้กับเขมรก็อ้างใส่คนไทยหลบให้เขมรว่าหยาบ เอาใจเขมรเกินไป
สีหนุกษัตริย์ผู้วายชนม์ ประกาศพระราชกฤษฎีกาอ้างคำพิพากษา พวกไทยขายชาติระดับอธิบดีก็ไม่แย้งมันว่าสำคัญผิด ให้มันเอาแผนที่ที่อ้างว่าหยาบมาเป็นแผนบริหารจัดการมรดกโลกได้
คำลวงของคนพวกนี้ทำให้ชาติเสียหาย คงมีสักวันได้ไต่ส่วนสาธารณะ
ชาวบ้านเขาคงแปลกใจ เขมรมันทำได้ ไทยทำไม่ได้ หรือนี่คือคำแก้ตัวเพราะตกใจที่มีคนจับได้แก้ตัวกันเป็นวัวพันหลัก
ศาลโลกไม่ได้ตัดสินแผนที่หรือเส้นเขตแดนบนแผนที่ คำตัดสินหน้าไหน บรรทัดที่เท่าไหร่? ไปหามา!