“เทพมนตรี” สวนอินเดียควรประณามกัมพูชา บูชาพระวิษณุแบบโกหก แถมย่ำยีพระศิวะแปลงประสาทพระวิหารเป็นบังเกอร์ซ่องสุมอาวุธ

“เทพมนตรี” แนะอินเดียควรประณามกัมพูชา ไม่ใช่ประณามไทย เพราะตั้งองค์ศรีหริวิษณุในพื้นที่อ้างสิทธิที่ไม่ใช่ของตน เป็นการโกหกในการทำบูชา เผย เขมรทุกวันนี้ยังย่ำยีองค์พระศิวะ ใช้ปราสาทพระวิหารเป็นบังเกอร์ ซ่องสุมอาวุธ เป็นเกมการเมืองนำพระผู้เป็นเจ้ามาเล่นเกม
จากกรณ๊ที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย แถลงแสดงความกังวลต่อการที่ทหารไทยทำลายรูปปั้นพระวิษณุ 8 กร ที่บริเวณหน้ากาสิโน ช่องอ้านม้า หลังจากยึดคืนพื้นที่มาจากกัมพูชา โดยอ้างว่า เป็นการกระทำที่กระทบกับจิตใจจองชาวฮินดูนั้น ล่าสุด วันนี้ (25 ธ.ค.) นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Thepmontri Limpaphayorm เป็นจดหมายเปิดผนึกถึงสถานทูตอินเดีย ดังนี้
ในฐานะที่ผมมีความเคารพศรัทธาในเทพเจ้าฮินดู และประกอบกิจพิธีกรรมอยู่บ้าง จึงอยากกราบเรียนสถานทูตอินเดียให้มีความสบายใจด้วยถ้อยคำง่ายๆ และเพื่อสะท้อนความจริงอยู่อย่างหนึ่ง รูปศรีหริวิษณุที่กัมพูชามาประดิษฐานนั้นกระทำผิด
ศรีหริวิษณุพระองค์นี้จำลองมาจากนครวัด และทรงเป็นบรมวิษณุโลก เมื่อเป็นเช่นนั้นในทางฮินดูเราย่อมมีศรัทธาในอำนาจบารมีขององค์หริ เพราะทรงเป็นผู้รักษาความดี ดังเห็นได้จากการอวตารปางต่างๆ
ทีนี้ประเด็นของผม ก็คือ เมื่อดินแดนที่ตั้งขององค์ศรีหริวิษณุอยู่ในประเทศไทย แต่กัมพูชาใช้วิธีการเคลมอ้างสิทธิในดินแดนหรือแผ่นดินที่มิใช่ของตน ย่อมเป็นการกระทำที่ผิดที่โกหกองค์หริในการกระทำบูชา ถ้าสถานทูตอินเดียจะประณามการกระทำก็สมควรที่จะต้องโทษกัมพูชา ไม่ใช่ไทย
อย่าลืมว่าองค์หริถือสัจจะที่บริสุทธิ์ ดังเช่นแผ่นดินทั้งสามในอวตารวามอวตาร ที่ทรงยึดแผ่นดินที่หิรัณยะกระทำผิด คือไม่ใช่แผ่นดินตัวแต่ไปยื้อแย่งมา
ดังนั้น จะมาโทษประเทศไทยมิได้ เพราะการที่ทหารไทยได้ล้มรูปเคารพลงนั้น ย่อมทำด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกับองค์หริ ที่แผ่นดินอันเป็นที่ตั้งไม่ถูกต้อง นี่คือ แรงบันดาลใจจากองค์หริ
ทุกวันนี้กัมพูชาได้ย่ำยีองค์พระศิวะด้วยการขนเครื่องศาสตราวุธยุทโธปกรณ์เพื่อหวังเข่นฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยใช้เทวาลัยแห่งองค์พระศิวะ เช่น ปราสาทพระวิหาร เป็นต้น ทำเป็นบังเกอร์ ติดตั้งอาวุธ ซ่องสุมกำลังพลรบ
ทั้งๆ ที่อินเดีย คือ 1 ใน 7 ชาติสมาชิกองค์กรพระวิหาร
ทำไมสถานทูตไม่ประณามการนำเทวาลัยไปเข้าสู่สงคราม หรือนี่่คือเกมการเมืองที่นำพระผู้เป็นเจ้ามาเล่นเกม
ด้วยความเคารพ
เทพมนตรี ลิมปพยอม