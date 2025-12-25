“อนุทิน” ลั่น ชีวิตทหารเทียบไม่ได้กับรูปปั้นที่ถูกทำลาย หวังถก GBC เขมรจะรักษาสัญญาเสียที

นายกฯ ชี้ ชีวิตทหารเทียบไม่ได้กับรูปปั้น หลังอินเดียแสดงความกังวลไทยทำลาย เผย ประชุม GBC อีก 3 วัน หวังกัมพูชาจะรักษาสัญญา หากมีการลงนามในครั้งนี้ จะได้ไม่เกิดปัญหาอีก ลั่นการกระทำไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือ แต่ไทยตอบโต้ เพราะถูกรุกราน
วันนี้ (25 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ภายหลังมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ระดับเลขานุการ ระหว่างฝ่ายไทยและกัมพูชาที่ จ.จันทบุรี ว่า ขอให้รอก่อน เพราะยังเหลือการประชุมอีก 3 วัน ซึ่งการประชุมเมื่อวานเป็นเหมือนการเพิ่งเริ่มกระบวนการ ซึ่งเปรียบเสมือนการทักทายกัน แต่ผู้สื่อข่าวนำเสนอว่าเจอกันครึ่งชั่วโมง และเดินกลับออกจากที่ประชุมหน้าเรียบเฉย ตนมองว่า ใครจะหัวเราะได้ทั้งวัน
ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นเพราะฝั่งกัมพูชากังวลเรื่องความปลอดภัยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวทันทีว่า “ไม่มีหรอกครับ” ซึ่งการประชุมก็จัดขึ้นที่บริเวณเขตแดน โดยต่างคนต่างมีท่าทีที่ดี และสถานที่จัดการประชุมทุกฝ่ายก็เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งไทยยืนยันอยู่แล้วว่าไม่เดินทางไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เราจึงต้องพยายามให้เหตุผล นี่เป็นไปตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในระดับทวิภาคี หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไร ก็ต้องเป็นเป็นไปตามขั้นตอนทวิภาคี คือ ไทยและกัมพูชาคุยกันแค่ 2 ประเทศ
เมื่อถามว่า ความคาดหวังกับผลการประชุมไว้อย่างไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้รอผลการประชุมออกมาก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ฟังกรอบ ข้อเสนอฝั่งไทยจากตัวแทนที่ไปประชุม ส่วนขั้นตอนและวิธีเจรจา ต้องให้เป็นเรื่องของหน้างาน
เมื่อถามถึงกรณีที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอินเดีย ได้แสดงความกังวลกรณีกองทัพไทย รื้อถอนรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูในพื้นที่ช่องอานม้า โดยระบุว่า รูปปั้นที่ทำลายเป็นรูปปั้นพระวิษณุ เป็นการกระทำที่ไม่เคารพ และทำร้ายความรู้สึกของผู้ศรัทธา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ แต่เป็นเรื่องของการเจรจาในทวิภาคี ดังนั้น เป็นเรื่องของ สมช. ที่จะต้องพูดคุยกันในระดับทวิภาคี เพราะฉะนั้นเราต้องไม่หวั่นไหวกับอะไรที่อยู่นอกกรอบ
ส่วนเรื่องรูปปั้นดังกล่าวนั้น นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รูปปั้นดังกล่าว หากเทียบกับชีวิตทหาร อวัยวะ แขนขาขาด ก็ขอให้คิดต่อกันเอง
“รูปปั้นที่ถูกทำร้าย หากเทียบกับขาทุกขาที่ทหารเราเสียไป และไปเปรียบเทียบกับการลบหลู่ เรื่องนี้ผมไม่เอาไปเทียบหรอกครับ” นายกรัฐมนตรี กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชา มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย ประสงค์เจรจาหยุดยิงผ่านกลไก (GBC) ต่อมาเปลี่ยนว่าไม่ใช่เอกสารขอเจรจาหยุดยิง ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การกระทำทุกอย่างไม่ได้อยู่บนหนังสือ แต่เป็นเรื่องของการตอบโต้ที่ประเทศไทยถูกประเทศอื่นรุกรานโจมตี ซึ่งไทยก็ต้องตอบโต้ตามกฎของการตอบโต้ อย่างในเรื่องของการเจรจาที่วันนี้จะเป็นการประชุม GBC ต่ออีก
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า หากการประชุมเสร็จสิ้นก็ต้องยึดตามผลของการประชุมที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทั้ง 2 ฝ่าย หากการเจรจาเรียบร้อย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งสองฝ่ายก็จะเดินทางไปลงนาม ซึ่งตนหวังว่ าหากการลงนามในครั้งนี้เกิดขึ้น ประเทศกัมพูชาจะรักษาสัญญาสักที จะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นมาอีก