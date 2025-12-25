ดราม่าจนได้! 'อินเดีย' ไม่พอใจไทยรื้อทำลาย 'รูปปั้นเทพฮินดู' ระหว่างทวงคืนพื้นที่จากกัมพูชา

กระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกมาแสดงความกังวลกรณีรูปปั้นพระวิษณุซึ่งเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูถูกกองทัพไทยรื้อทำลายระหว่างปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่จากกัมพูชา ชี้เป็นการกระทำอัน "ไม่เคารพ" ที่ทำร้ายความรู้สึกของผู้ศรัทธาทั่วโลก พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั้งไทยและกัมพูชาแก้ไขข้อพิพาทชายแดนผ่านการเจรจาและการทูต
รันธีร์ ไจสวาล โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย แถลงเมื่อวันพุธ (24 ธ.ค.) ว่า “เราได้รับรายงานเกี่ยวกับการรื้อถอนรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูที่สร้างขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาที่กำลังดำเนินอยู่”
“เทพเจ้าฮินดูและพุทธได้รับการเคารพและบูชาอย่างลึกซึ้งจากผู้คนทั่วทั้งภูมิภาค ในฐานะส่วนหนึ่งของมรดกทางอารยธรรมร่วมกันของเรา” เขากล่าว
“ถึงแม้จะมีการอ้างสิทธิ์ในดินแดน การกระทำที่ไม่เคารพเช่นนี้ย่อมทำร้ายความรู้สึกของผู้ศรัทธาทั่วโลก และไม่ควรเกิดขึ้น”
โฆษกผู้นี้กล่าวเสริมว่า “เราขอเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับสู่การเจรจาและการทูตอีกครั้ง เพื่อฟื้นฟูสันติภาพ หลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และมรดกทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม”
คลิปวิดีโอที่เผยแพร่อยู่ตามหน้าเพจโซเชียลมีเดียของไทยและสื่อท้องถิ่น ได้แสดงให้เห็นการรื้อทำลายรูปปั้นพระวิษณุด้วยรถขุดดิน
ที่มา: The Hindu, เอเอฟพี