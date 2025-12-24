กัมพูชาโวยไทยทำลายรูปปั้นเทพเจ้าฮินดู อ้างอยู่ในดินแดนเขมร

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าวหาไทยว่าทำลายรูปปั้นเทพเจ้าฮินดูในพื้นที่ชายแดนที่เป็นข้อพิพาท หลังจากเกิดการปะทะทางทหารระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์
“รูปปั้นอยู่ภายในเขตแดนของเราในพื้นที่อานเซส (ช่องอานม้า)” คิม จันปันญา โฆษกรัฐบาลในจ.พระวิหาร กล่าว
เขากล่าวว่าการทำลายรูปปั้นพระวิษณุที่สร้างขึ้นในปี 2557 เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ (22) โดยอ้างว่ารูปปั้นตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทยราว 100 เมตร
“เราขอประณามการทำลายปราสาทโบราณและรูปปั้นที่ชาวพุทธและชาวฮินดูเคารพบูชา” เจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าว
ความขัดแย้งชายแดนที่ยืดเยื้อมานานของสองประเทศปะทุขึ้นอีกครั้งในเดือนนี้ ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 40 คน และผู้พลัดถิ่นอีกประมาณ 1 ล้านคน
ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวโทษอีกฝ่ายว่าเป็นผู้เริ่มต้นการปะทะครั้งใหม่ และกล่าวหากันเรื่องการโจมตีพลเรือน โดยกัมพูชาได้กล่าวหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ากองกำลังทหารของไทยทำลายซากปรักหักพังของปราสาทโบราณตามแนวชายแดนระหว่างการปะทะ ขณะที่ไทยกล่าวว่าพนมเปญวางกำลังทหารอยู่ตามสิ่งปลูกสร้างโบราณอายุหลายศตวรรษเหล่านี้
คลิปวิดีโอที่เผยแพร่อยู่ตามหน้าเพจโซเชียลมีเดียของไทยและในสื่อท้องถิ่น ได้แสดงให้เห็นการรื้อทำลายรูปปั้นพระวิษณุด้วยรถขุดดิน
เอเอฟพีได้วิเคราะห์ภาพวิดีโอดังกล่าวโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ AI ไม่พบสัญญาณการดัดแปลงโดย AI นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบตำแหน่งของรูปปั้นอย่างอิสระด้วย
เอเอฟพีรายงานว่าในโพสต์โพสต์หนึ่งที่มีคลิปวิดีโอดังกล่าวประกอบอยู่ด้วยโดยบัญชีเอ็กซ์ที่สนับสนุนอินเดีย มียอดการเข้าชมมากกว่า 2 ล้านครั้งในวันพุธ
ตัวแทนสื่อที่สถานทูตอินเดียในกรุงเทพฯ กล่าวกับเอเอฟพีว่านิวเดลีไม่ได้ออกคำแถลงใดๆ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนี้
อย่างไรก็ตามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ไทยได้ปฏิเสธคำร้องของกัมพูชาที่ต้องการจัดการเจรจาทวิภาคีในประเทศที่เป็นกลางเพื่อยุติการปะทะ และเจ้าหน้าที่ไทยกล่าวว่าการประชุม 4 วันจะเริ่มขึ้นในวันพุธที่จ.จันทบุรี แต่พนมเปญยังไม่ได้ยืนยันการเข้าร่วม.