ยึดเพิ่มอีก “เนิน 225” เชื่อมเนิน 350 ทัพภาค 2 ปฏิบัติการทางทหารต่อเนื่อง

วันนี้(25 ธ.ค.) เมื่อเวลา 09.04 น. เฟซบุ๊กเพจ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ข้อความว่า "ยึด !!! เนิน 225 เรียบร้อย" กองทัพภาคที่ 2 ยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ เนิน 225 เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อีกจุดหนึ่ง อยู่ใกล้ปราสาทตาควาย เชื่อมกับเนิน 350 ที่ทหารไทยปฏิบัติการเข้ายึดคืนและสถาปนาความมั่นคงสำเร็จมาก่อนแล้ว
ความสำคัญของเนิน 225 เป็นพื้นที่สูงที่ใช้ในการตรวจการณ์และควบคุมพื้นที่โดยรอบในเชิงทางทหาร การยึดเนินนี้ได้ถือเป็นการกระชับพื้นที่ของกองทัพไทยในปฏิบัติการปกป้องอธิปไตย