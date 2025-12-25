xs
ข่าวลีด+ข่าวย่อยประจำวัน
เขมรยังไม่หยุด ยิง BM-21 ใส่บ้านเรือนชาวตาพระยาเสียหายทั้งหลัง
เผยแพร่:
25 ธ.ค. 2568 09:19
ปรับปรุง:
25 ธ.ค. 2568 09:19
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
เช้าวันนี้(25 ธ.ค.) เฟซบุ๊กเพจ
Army Military Force
รายงานสถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว ว่า เมื่อเวลา 05:30 น. ที่ผ่านมา ทหารกัมพูชายิงจรวด BM-21 โจมตีในพื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ทำให้กระสุนหัวรบตกใส่บ้านเรือนประชาชนพังเสียหายทั้งหลัง
ไทย-กัมพูชา
ชายแดนไทย-กัมพูชา
ตาพระยา
สระแก้ว
แกลเลอรี
