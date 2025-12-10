ด่วน! ทหารกัมพูชายิงปืน ค.ลงข้างยานเกราะสไตรเออร์ทหารไทย ที่ด่านบึงตะกวน เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 10 นาย

วันนี้(10 ธ.ค.) มีรายงานด่วนเมื่อเวลา 21.00 น.ที่ผ่านมา ระบุว่า ฝ่ายกัมพูชาได้ยิงปืน ค.ลงข้างยานเกราะสไตรเออร์ของทหารไทย บริเวณด่านบึงตะกวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 1 นาย ได้รับบาดเจ็บ 10 นาย นำตัวส่ง รพ.ตาพระยาเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ได้เปิดปฏิบัติการเชิงรุก โดยส่งกำลังทหารราบพร้อมยานเกราะล้อยาง Stryker 8x8 เข้าควบคุมพื้นที่บริเวณด่านบึงตะกวน ตรงข้ามจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านตาพระยา เมื่อเวลาประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมา พร้อมกับได้ปักธงชาติไทย วางรั้วลวดหนามหีบเพลงกำหนดเขตป้องกัน
มีรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับทหารไทยที่เสียชีวิตคือ พลทหาร ธนรัตน์ จันทร์ประทัด กองกำลังรบกองทัพภาคที่ 1 กำลังพล กองพลทหารราบที่ 11 ตำแหน่งพลปืนเล็ก สังกัดกรมทหารราบที่ 112 กองพันทหารราบที่ 3 (ร.112 พัน.3)