กัมพูชาร้องสื่องดการเผยแพร่ข้อมูลตำแหน่งและการเคลื่อนไหวทางทหาร

MGR ออนไลน์ - เนธ เพียกตรา รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศกัมพูชาได้เรียกร้องให้ผู้สื่อข่าวและผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียงดเผยแพร่หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งทางทหารและปฏิบัติการที่กำลังดำเนินอยู่ ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นตามแนวชายแดนไทย
ในข้อความที่โพสต์บนหน้าเพจโซเชียลมีเดียของรัฐมนตรีในวันนี้ (8) เนธ เพียกตราได้เรียกร้องให้นักข่าว สื่อมวลชน ผู้ผลิตสื่อ และผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย งดเว้นการแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน รวมถึงสถานที่ทางทหาร การเคลื่อนกำลังพล สนามเพลาะ อาวุธยุทโธปกรณ์ และรายละเอียดปฏิบัติการ เขาเตือนว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความมั่งคงของชาติ และเป็นอันตรายต่อบุคลากรที่ประจำการในพื้นที่
รัฐมนตรียังแนะนำให้สื่อพึ่งพาแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเท่านั้น โดยเฉพาะจากกระทรวงกลาโหม ที่จะคอยรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ากองกำลังทหารของไทยได้เปิดฉากยิงอีกครั้งเมื่อเวลาประมาณ 5.04 น. ของวันนี้ บริเวณพื้นที่อานเซส (ช่องอานม้า) จ.พระวิหาร และมีรายงานว่ามีการยิงเพิ่มเติมใกล้ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทพระวิหาร พื้นที่ 5 มกรา และจำการ์เจก ด้วยยานเกราะ
โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่าเหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากกองกำลังทหารของไทยได้กระทำการยั่วยุมาหลายวัน รวมถึงการโจมตีวานนี้ ที่เธออธิบายว่าเป็นการจงใจยกระดับสถานการณ์
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นในข้อตกลงที่มีอยู่ทั้งหมด และยังใช้สันติวิธีในการแก้ไขสถานการณ์สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ กองกำลังกัมพูชาไม่ได้ยิงตอบโต้ และเจ้าหน้าที่กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความระมัดระวังสูงสุด.