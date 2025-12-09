ทภ.1 ยืนยันปฏิบัติการทางทหารพื้นที่สระแก้วหวังตอบโต้ปกป้องชีวิตทหาร-ประชาชน

กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว เป็นการดำเนินการตอบโต้ตามกฎการใช้กำลัง เพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของทหารและประชาชน จากการที่ฝ่ายกัมพูชามีการยิงเข้ามาในพื้นที่
บ.หนองจาน ตั้งแต่วานนี้ ตลอดจนตรวจพบการเคลื่อนกำลังพลและอาวุธหนักเข้าประชิดชายแดน อีกทั้งได้ตรวจพบทุ่นระเบิดใหม่ ชนิด PMN-2 ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเตรียมการนำมาใช้ในพื้นที่ และยังใช้อาวุธหนักยิงใส่บ้านเรือนประชาชนจนได้รับความเสียหายในพื้นที่
บ้านโคกทหารต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตประชาชนและอธิปไตยของไทย
กองทัพภาคที่ 1 โดย กกล.บูรพา ขอยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้กฎการปะทะและสิทธิในการป้องกันตนเอง จนกว่าภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว จะยุติเพื่ออธิปไตยของไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ