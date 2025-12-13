ด่วน! ชายแดนศรีสะเกษระอุ จรวดตกพื้นที่ชุมชน ชาวบ้านบาดเจ็บหลายราย

13 ธันวาคม 2568 เกิดเหตุความรุนแรงตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา เมื่อช่วงที่ผ่านมา มีรายงานว่ามีการยิงจรวด BM-21 ตกในพื้นที่ชุมชนบริเวณ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ระดับเล็กน้อยถึงปานกลางหลายราย และมีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล และลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันมีการขอความร่วมมือประชาชนติดตามประกาศจากทางการและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม
ขอบคุณภาพจาก: Army Military Force