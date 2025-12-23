ORส่งมอบของขวัญปีใหม่ ! ตรึงราคาน้ำมัน7วัน พร้อมอัดโปรโมชั่นเพียบ

ปั๊มปตท.ปรับลดราคาน้ำมัน เกรดมาตรฐานทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 68 เป็นต้นไป พร้อมมอบของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ตรึงราคาขายน้ำมัน 7วันตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69 พร้อมโปรโมชันพิเศษส่งท้ายปี ทั้งศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ก๊าซหุงต้ม ปตท. คาเฟ่ อเมซอน EV Station PluZ และลดราคาน้ำมันเกรดพรีเมียม สูงสุด 3 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69
ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ปรับลดราคาน้ำมัน เกรดมาตรฐานทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 68 เป็นต้นไป พร้อมจัดโปรโมชันพิเศษส่งท้ายปี ด้วยการลดราคาน้ำมันเกรดพรีเมียม สูงสุด 3 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 ณ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
นอกจากนี้ จะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69 ถึงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น และหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง OR ก็จะปรับราคาน้ำมันลงด้วย รวมทั้งยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว และการเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยได้สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และคลังน้ำมันของ OR ทั่วประเทศให้เพียงพอ และ พร้อมทั้งจัดเตรียมให้ พีทีที สเตชั่น เป็นจุดแวะพักที่จะช่วยเติมเต็มความสุขให้ทั้งผู้คน สังคม และชุมชน ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้
นอกจากนี้ OR ยังได้เตรียมมอบสิทธิพิเศษเพื่อเติมเต็มความสุขให้ผู้บริโภค และเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ด้วยโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และร้านค้าต่าง ๆ ในเครือ OR ดังนี้
สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จัดโปรโมชันพิเศษ เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิดครบ 500 บาท รับฟรี น้ำดื่ม 1 ขวด ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 68 – 31 ม.ค. 69 และพิเศษสำหรับสมาชิกบลูพลัส+ (blueplus+) รับส่วนลดทันที 3 บาทต่อลิตร เมื่อเติมน้ำมันเกรดพรีเมียม Super Power ทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 รวมทั้ง เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิดครบ 500 บาทขึ้นไป รับฟรีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69
สำหรับกลุ่มรถใหญ่ เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิดครบ 150 ลิตร รับส่วนลด 0.50 บาทต่อลิตร หรือเมื่อเติมครบ 200 ลิตร รับส่วนลด 0.60 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 68
สำหรับลูกค้า ก๊าซหุงต้ม ปตท. รับส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. เมื่อสั่งผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG สำหรับการสั่งครั้งแรก รับทันที! ส่วนลด 100 บาท เพียงกรอกโค้ดส่วนลด NEW100 และยังสามารถกดรับคูปองส่วนลดพิเศษ อีก 30 บาท จำนวน 3,000 สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 68 พร้อมรับฟรี! ตุ๊กตาน้องถังถัง เมื่อสั่งก๊าซหุงต้มผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG เป็นคำสั่งซื้อแรกของวัน ผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 68 – 10 ม.ค. 69 (วันละ 10 ตัว) พิเศษ สำหรับสมาชิก blueplus+ กดรับโค้ดส่วนลดมูลค่า 40 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดบนแอปพลิเคชัน OR LPG จำนวน 1,700 สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1–31 ธ.ค. 68
ศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ จัดโครงการ "FIT Auto Tune up ฟิตรถรับปีใหม่" ให้บริการตรวจเช็ครถยนต์ฟรี 35 รายการ บริการเติมลมไนโตรเจน และปะยางแบบแทงไยไหมฟรี ฟรี! รวมทั้งตรวจเช็กสุขภาพ HV Battery สำหรับรถไฟฟ้า (EV) พร้อมโปรโมชันพิเศษรับส่วนลดสินค้า ได้แก่ น้ำมันเครื่องเกรด 10,000 กิโลเมตร เริ่มต้นเพียง 690 บาท ฟรี! ค่าแรงและไส้กรอง FIT Auto สำหรับไส้กรองแอร์ HEPA กรองฝุ่นขนาดเล็กตั้งแต่ PM 0.1 - PM2.5 ลดสูงสุด 40% พร้อมบริการล้างแอร์รถญี่ปุ่นด้วยกล้อง Micro Cam รับฟรี! กรองแอร์ PM 2.5 นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นยางรถยนต์ใหม่ ปี 2024 ลดสูงสุด 50% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 68 - 31 ม.ค. 69 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน รวมทั้งช่วยลดมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางช่วงปีใหม่อย่างอุ่นใจ
พิเศษ! สำหรับลูกค้า คาเฟ่ อเมซอน รับฟรี ชากุหลาบสตรอว์เบอร์รี ณ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่ร่วมรายการ 30 สาขา ที่ตั้งอยู่บริเวณจุดรอยต่อสู่ภูมิภาคและจังหวัดใหญ่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 300 ซอง/วัน/สาขา ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69
สำหรับสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ มอบความสุขให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยโปรโมชันพิเศษอัตราค่าชาร์จไฟฟ้าแบบ Off-peak ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 68 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 5 ม.ค. 69 เวลา 9.00 น. โดยผู้ใช้บริการสามารถชาร์จไฟในราคาพิเศษ ได้แก่ อัตรา 6.6 บาทต่อหน่วย ณ สถานีบริการ PTT Station อัตรา 7.1 บาทต่อหน่วย สำหรับ Fast Charger ที่สาขา EV Hub และสถานีบริการ PTT Station สาขาวิภาวดี 62 และอัตรา 8.1 บาทต่อหน่วย สำหรับ Ultra Fast Charger ณ PTT Station สาขาวิภาวดี 62 (ยกเว้นพื้นที่เชิงพาณิชย์) (เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด) เพื่อร่วมส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่คุ้มค่า สะดวก และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงปีใหม่
• blueplus+ จัดแคมเปญต้อนรับปีใหม่ มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก กดรับสิทธิ์ไอศกรีมโคน McDonald’s ฟรี 1 สิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชัน blueplus+ ในเมนู Privilege รวมจำนวนทั้งสิ้น 96,900 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่ “บลูพลัสประทานพร Café Amazon 1 ปี” รับสิทธิ์ดื่มกาแฟเมนูซิกเนเจอร์ฟรี 1 ปี จำนวน 100 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 68 ถึง 31 ม.ค. 69 โดยสามารถรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ 3 วิธี ได้แก่ สมัครสมาชิกใหม่ blueplus+ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน blueplus+ รับ 1 สิทธิ์ลุ้น หรือชำระเงินผ่าน Wallet ที่ร้านค้าในเครือ OR ทุก 50 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ทั้งนี้ จะมีการจับรางวัล 2 ครั้ง ในวันที่ 6 ม.ค. 69 และ 9 ก.พ. 69