ของขวัญปีใหม่! บางจากตรึงราคาน้ำมัน 6 วันเริ่ม 30 ธ.ค. 68-4 ม.ค. 69

บางจากฯประกาศตรึงราคาน้ำมันไม่ปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 เพื่อมอบความสุขให้ผู้บริโภคเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ รักษาการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ บางจากฯ ตรึงราคาน้ำมันไม่ปรับขึ้น หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลง บางจากฯ จะปรับลดราคาลง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 เพื่อร่วมแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับครอบครัว
พร้อมจัดรายการสมนาคุณมากมาย ได้แก่ เติมบางจากรับความสดชื่นแรงเต็มสปี๊ด พร้อมได้ร่วมสนับสนุนชุมชน สมาชิกบางจากกรีนไมลส์เติมน้ำมันบางจากครบทุก 1,200 บาท โดยเติมบางจากแก๊สโซฮอล์คุณภาพสูงทุกชนิด รับฟรี ฟาร์มซ่า มะปี๊ดโซดา 1 กระป๋อง มูลค่า 18 บาท ช่วยสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกส้มมะปี๊ดในจังหวัดจันทบุรี หรือเติมบางจากดีเซลคุณภาพสูงทุกชนิด รับฟรี เครื่องดื่ม M-150 1 ขวด มูลค่า 12 บาท ตั้งแต่วันวันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
ยิ่งเติมน้ำมันบางจากเฉพาะกลุ่มไฮพรีเมียมรับส่วนลดทันทีลิตรละ 5 บาท ไม่มีขั้นต่ำ ทั้งบางจากไฮพรีเมียม 97 และบางจากไฮพรีเมียมดีเซล S ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้รถได้ทดลองใช้น้ำมันคุณภาพสูงดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐาน Euro 5 ที่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้เต็มประสิทธิภาพ สะอาด แรง ปกป้องเครื่องยนต์ 100% ขับขี่ได้มั่นใจ ทุกเส้นทาง
เมื่อเติมบางจากรับน้ำดื่มขวดใหญ่ รับน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร 1 ขวด มูลค่า 15 บาท ฟรี เมื่อเติมน้ำมันบางจากชนิดใดก็ได้ครบทุก 900 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2569
เติมความมั่นใจก่อนการเดินทาง ในโครงการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ ปลอดภัยกับ FURiO Care” ซึ่งบางจากฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก บริการตรวจเช็ครถฟรี 11 รายการ พร้อมให้คำแนะนำที่ศูนย์ FURiO Care ในสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 และน้ำมันหล่อลื่น FURiO ราคาพิเศษลดสูงสุด 40%
และเติมความสดชื่นกับอินทนิล ซื้อเครื่องดื่ม 2 แก้ว 99 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2569 ที่ร้านอินทนิลที่ร่วมรายการ นอกจากนั้นยังมีเมนูใหม่ล่าสุด “ชาอู่หลงหอมหมื่นลี้” เครื่องดื่มชาจีนผลไม้ สดชื่นผ่อนคลาย มี 4 รสชาติ ให้เลือก และ เมนูใหม่ “เข้มสะใจ” กาแฟสูตรใหม่เข้มคูณสอง ด้วยเมล็ดกาแฟคั่วเข้ม เพื่อนคู่ใจคนเดินทาง
เติมพลังไฟฟ้าให้รถ เติมความสดชื่นให้คน ด้วยจุดบริการ EV Charging Stationในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่มีมากกว่า 543 สาขา 1,511 หัวจ่าย บนเส้นทางหลักทุกระยะ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมทุกทิศทั่วไทย