ขบ.-กทม.ร่วมมือภาคีเครือข่าย”รัฐ-เอกชน”ลดฝุ่น PM 2.5 เข้มตรวจสภาพแก้ควันดำ

กรมขนส่งฯ ผนึก กทม. ภาคีเครือข่าย เปิด โครงการ “ร่วมทาง ร่วมใจ ลดฝุ่น PM 2.5” เน้นย้ำ!! ผู้ประกอบการต้องตรวจสภาพความพร้อมของรถอยู่เสมอ หากพบมีค่าควันดำเกินที่กฎหมายกำหนดเปรียบเทียบปรับสูงสุด และพ่น “ห้ามใช้”
วันที่ 26 พ.ย. 2568 ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน กรมการขนส่งทางบก นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการ “ร่วมทาง ร่วมใจ ลดฝุ่น PM 2.5” โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร และรถบรรทุก เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ นโยบายของกระทรวงคมนาคม ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดฯ โดยเฉพาะหน่วยงานที่กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้เตรียมพร้อมรับมือและ บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในภาคคมนาคมขนส่งให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกต่างๆ การสนับสนุนการใช้ยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานส่งเสริมการขนส่งสาธารณะและลดปริมาณการเดินทางในพื้นที่เขตเมืองการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก ได้พัฒนาระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “3E1C” ได้แก่
1.Engineering มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานทางเทคนิคของยานยนต์ 2. Enforcement ควบคุม กำกับ ติดตามและบังคับใช้กฎหมาย 3.Education พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการขนส่งทางถนนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน 4. Collaboration บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพร้อมทั้งได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดชุดเฉพาะกิจให้คำแนะนำการบำรุงรักษารถ ณ สถานประกอบการ อบรมพนักงานขับรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งทางด้านการขับขี่ปลอดภัย ประหยัด เพื่อลดการปล่อยมลพิษให้น้อยที่สุด
นอกจากนี้ กรมฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร่วมบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดการใช้งาน และให้มีการเปลี่ยนถ่ายไส้กรอง ของเหลว และลงทะเบียนในระบบ Green List เพื่อเข้าสู่เขตควบคุมมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) ตามประกาศของกรุงเทพมหานครออกตรวจเพื่อควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรวจวัดควันดำรถที่มาดำเนินการทุกประเภท เช่น โอน ย้าย เปลี่ยนสี ณ สำนักงานขนส่ง เพิ่มความถี่ในการออกตรวจควันดำริมทาง, อู่รถ ขสมก., บขส. ทุกเขตการเดินรถ และสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง เพิ่มความถี่ในการปฏิบัติงานออกตรวจวัดควันดำของรถบนถนนสายหลัก และสายรอง
ทั้งนี้ หากตรวจพบมีค่าควันดำเกินร้อยละ 20 จะถูกเปรียบเทียบปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท และสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จนกว่าเจ้าของรถจะนำรถไปแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินกำหนด และนำมาตรวจสภาพอีกครั้งจนผ่านการตรวจวัดจึงจะนำไปใช้งานได้
โดยปีนี้ กรมการขนส่งทางบก มอบของขวัญปีใหม่พิเศษให้กับประชาชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้บริการตรวจสภาพและการบำรุงรักษารถ การเปลี่ยนถ่ายไส้กรองของเหลว ณ จุดบริการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ในส่วนของภาคเอกชนได้รับความร่วมมือกับ Autobacs มอบส่วนลดพิเศษ ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี 25 รายการ ที่ Autobacs ทุกสาขาทั่วประเทศ และยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ชวนตรวจเช็ครถฟรี 35 รายการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและคุณภาพอากาศของประเทศให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน
ด้าน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตควบคุมมลพิษในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “Green List Plus โปรสู้ฝุ่น ลด PM 2.5” ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ อาทิ กระทรวงพลังงาน กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบายฝุ่น PM 2.5 จากภาคการขนส่ง ด้วยการเชิญชวนประชาชนให้นำรถยนต์ขนาดเล็กเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายนำมันเครื่อง และไส้กรองอากาศซึ่งจะสามารถลดการเกิดมลพิษและฝุ่นควันในไอเสียรถยนต์ได้อย่างมากเพราะจากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองอากาศ จะสามารถลดควันดำได้มากกว่า 50% จึงส่งผลต่อเนื่องให้ฝุ่นในบรรยากาศลดลงได้เช่นกัน
โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และค่ายรถยนต์ และให้การสนับสนุนจัดโปรโมชั่นต่อที่ 1 ให้ส่วนลดราคาค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพเครื่องยนต์ฟรีกว่า 55 รายการ และให้ส่วนลดราคาค่าน้ำมันเครื่อง ค่าอะไหล่ และค่าแรงสูงถึง 50% สำหรับรถยนต์ที่เข้ารับบริการกับศูนย์บริการรถยนต์ 9 แบรนด์ ได้แก่ อีซูซุ มิตซูบิชิ นิสสัน โตโยต้า ฮอนด้า มาสด้า ฮีโน่ ฟอร์ด และซูซูกิ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 1,745 ศูนย์บริการ หรือศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของผู้ค้าน้ำมัน 5 แห่ง ได้แก่ ปตท. บางจาก เชลล์ พีที และโมบิล รวมถึงศูนย์บริการบีควิก ที่เข้าร่วมโครงการ Green List Plus “โปรสู้ฝุ่น PM 2.5” และลงทะเบียนบัญชีสีเขียวหรือ Green List Plus กับกรุงเทพมหานคร จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมต่อที่ 2 จากเครือข่ายเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท แอดวานส์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการให้สิทธิการจอดรถยนต์ฟรีเพิ่มเติมในห้างเซ็นทรัล The mall และโลตัส ได้รับบัตรกำนัลค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS และส่วนลดราคาสำหรับการซื้อพรบ.รถยนต์หรือประกันภัยรถยนต์ผ่าน AIS ทั้งนี้ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนดจะช่วยลดการเกิดฝุ่นละอองได้จึงขอเชิญชวนประชาชนนำรถยนต์เข้ามารับการบริการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ดังสโลแกนที่ว่า “ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได้”
ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมจัดนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการนำรถเข้ารับบริการเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ณ ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) ทั่วประเทศ โดยจุดบริการดังกล่าวจะให้บริการปรึกษาด้านการบำรุงรักษารถ เปลี่ยนไส้กรอง และถ่ายของเหลว ซึ่งความร่วมมือกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นการแสดงเจตจำนงค์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเรียน/นักศึกษา ให้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ด้านนายทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย พร้อมร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการรณรงค์อากาศสะอาด แก้ไขปัญหา PM 2.5 ในทุกรูปแบบโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเราเป็นภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือเพื่อป้องกันและลดมลพิษในเขตเมืองโครงการ Green List หรือสติกเกอร์เขียว สำหรับรถบรรทุกขนาดเล็กที่จะต้องเข้าไปในเขตเมืองเพื่อขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับร้านสะดวกซื้อต่างๆ โดยผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศความสำเร็จของอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชนในการช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการขนส่งของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ถือเป็นวาระสำคัญที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญและพร้อมร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีภาคีเครือข่ายสมาคมและผู้ประกอบการหลายราย จะร่วมประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างองค์ความรู้ รวมถึงสร้างความร่วมมือในการบำรุงดูแลรักษารถแก่สมาชิก ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดการใช้งาน อาทิ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามกำหนดเวลาตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำปรับตั้งหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้ฉีดน้ำมันได้เป็นฝอยละอองละเอียด ทำความสะอาดระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น