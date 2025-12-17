ตร.ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงคริสต์มาส-หยุดยาวปีใหม่

รอง ผบ.ตร.เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงคริสต์มาสและหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
วันนี้ (17 ธ.ค.) ที่ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) เขตจตุจักร กทม. พล.ต.อ. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร.เป็นประธานพิธีปล่อยแถวป้องกันปราบปรามระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนช่วงวันคริสต์มาส และวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 17-25 ธ.ค.2568 ระยะเวลา 9 วัน โดยมีพล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วยพล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ชัยพัชร์ ศรีประเสริฐ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รอง ผบช.ทท. พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. ผู้บังรคับการกองบังคับการนครบาล (ผบก.น.) 1-9 และกำลังพลจากหลายหน่วย อาทิ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธี ระดับสถานีตำรวจ (MPB SWAT), เจ้าหน้าที่ตำรวจ (สายตรวจ, จราจร) ในสังกัด บช.น. หน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสุนัขตำรวจ (K-9) ชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดและตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด บช.ก., บช.ปส. บช.ส. สตม. และ ตชด. รวม จำนวน 409 นาย พร้อมรถยนต์สายตรวจ รถจักรยานยนต์สายตรวจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจ
พล.ต.ต.ชรินทร์ กล่าวว่า เนื่องจากก่อนช่วงวันคริสต์มาส และวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด โดยจะมีการใช้บริการรถไฟโดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แห่งนี้ เป็นจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพทั้งหลายอาจใช้ช่วงโอกาสนี้ ก่อเหตุอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือการก่อความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย อันทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดให้มีการปล่อยแถวป้องกันปราบปรามระดมกวาดล้าง อาชญากรรมก่อนช่วงวันคริสต์มาส และวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 17-25 ธ.ค.2568 ระยะเวลา 9 วัน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและการบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อเป็นการตรวจสอบความพร้อมทั้งในด้านกำลังพล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์และหน่วยร่วมในการปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ด้าน พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านและเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อประชาชน อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด สั่งการให้ทุกกองบังคับการเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ดำเนินการตามมาตรการป้องกันปรามปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องเหมาะสม จากนั้นได้มีการตรวจเยี่ยมพูดคุยพบปะให้กำลังใจกำลังพลในแถว ก่อนปล่อยแถวกำลังพล รถยนต์ และรถจักรยานยนต์สายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่รวมถึงเน้นย้ำในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ และให้ประชาสัมพันธ์โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.2568-5 ม.ค.2569 ระยะเวลารวม 15 วัน