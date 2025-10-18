“เทพมนตรี” ย้ำไทยพลาดนำแผนที่เก๊ 1 ต่อ 2 แสนกลับมาใช้ “ฮุนเซน” โชคดี จึงกอดกก MOU43

“เทพมนตรี” ย้ำ แผนที่ 1 ต่อ 200,000 คือแผนที่เก๊ ที่ไทยเคยปฏิเสธในคดีปราสาทพระวิหาร แต่ผิดพลาดที่กรมสนธิสัญญานำกลับมาใช้อีกในข้อตกลงเขตแดนกับลาวปี 39 และ MOU43 กับกัมพูชา จึงถือว่า “ฮุนเซน” โชคดี จึงกอด MOU43 ไว้ต่อรองกับไทย
วันที่ 18 ต.ค. นายเทพมนตรี ลิมปะพยอม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Thepmontri Limpaphayorm แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ที่ถูกใช้เป็นเอกสารอ้างอิงใน บันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2543 ว่ามีความไม่ถูกต้องและส่งผลให้ไทยเสียเปรียบทางกฎหมายระหว่างประเทศ
“แผนที่ 1:200,000 เก๊ ฮุนเซนคงปัญญาอ่อนมากๆ ที่เอาแผนที่ 1:200,000 มาใช้กับ MOU43 ทั้งๆ ที่ฝ่ายกัมพูชาบอกเองว่าต้องใช้แผนที่มาตราส่วนนี้และไทยเองก็สมยอมผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยไม่นำเอาแผนที่อื่นมาผูกพันด้วย ทำไม และทำไม ?
“ในตอนแรกมีความพยายามจะปกปิดเรื่องนี้ โดยไม่ให้ประชาชนรู้ว่าแผนที่มาตราส่วนนี้เกี่ยวข้องกับความพ่ายแพ้ของไทยในคดีปราสาทพระวิหาร
“แต่หนองมันเยอะ หนังมันตึง ฝีจึงแตก อธิบดีกรมสนธิสัญญาออกมาแถลงยอมรับ เมื่อ 2 เดือนก่อน แต่ก็ไว้ลายด้วยการบอกว่าแม้ยกเลิก MOU43 ไทยเราก็หนีแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ไม่พ้น
“อันที่จริงไทยเราหนีพ้นได้ด้วยวิธีเดียวคือการยกเลิก MOU43 เสีย แต่ที่หนีจากความรับผิดชอบไม่ได้คือ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลคุณชวน หลีกภัย
“ในระหว่างการต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร บรรพบุรุษกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศไทย ไม่เคยยอมรับแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 แม้แต่ระวางเดียว แม้ไทยเราจะเสียปราสาทพระวิหารให้ตกอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา แต่ทว่าศาลโลกก็ไม่ได้ตัดสินตามที่กัมพูชาร้องขอ 2 ข้อแรก (ดูจากแผ่นชาร์ต)
“ดังนั้นแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 จึงไม่สมควรจะนำกลับมาใช้เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อไป
“ทำไม เมื่อไหร่จึงนำมาใช้ ผมขอสรุปดังนี้ กรมสนธิสัญญาและกฎหมายนำไปใช้ในความตกลงไทย-ลาว พ.ศ.2539 และนำมาใช้/ยอมรับกับกัมพูชาในกรณี MOU43 ปี 2543 นำเอาแผนที่เก๊ไปใส่ในอนุสัญญาและสนธิสัญญา…
“ไทยเราเองจึงพลาดที่ไปนำเอาแผนที่ที่เราปฏิเสธมาโดยตลอด กลับมาใช้
นี่คือความจริงที่ฮุนเซนเขาโชคดี เขาจึงรักและกอด กก MOU43 เพื่อจะได้ในส่วนที่ตนเองและ JBC เขมรต่อรองกับ JBC ไทย
“ถ้าอ่านเอกสารอย่างใจเป็นธรรม TOR 46 ระบุคุณค่าของแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 เอาไว้เสมือนเป็นของต้องห้ามที่จะทิ้งจะขว้างไม่ได้ตามข้อ 11. ใน TOR46”