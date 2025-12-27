"พิพัฒน์" นำทัพ ภท.สมัคร สส.ปลุกพลังผู้สมัครนครศรีฯ ขอเป็นตัวแทนทวงโอกาส 30 ปีชาวใต้ถูกละเลย

“พิพัฒน์” ประเดิมนำทัพ ส.ส.ใต้ ภูมิใจไทย สมัครสส. ปลุกพลังผู้สมัครนครศรีฯ ลั่น ขอเป็นตัวแทนทวงโอกาส 30 ปีที่ชาวใต้ถูกละเลย
วันนี้ (27 ธันวาคม 2568) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในฐานะแม่ทัพพื้นที่ภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย เริ่มเดินสายให้กำลังใจผู้ลงสมัครของพรรคภูมิใจไทย ในการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันแรก
วันนี้เดินทางไปให้กำลังใจผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 9 เขต ที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ภูมิใจไทย เตรียมความพร้อมมาตลอด ที่ผ่านมาทำผลงานไว้และมั่นใจว่าผู้สมัครทุกคนมีความตั้งใจเข้ามาพัฒนาจังหวัด ฉะนั้นขอฝากพรรคภูมิใจไทยกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช เลือกผู้สมัครทั้ง 9 เขต และพื้นที่อื่นๆ โดยส่วนตัวจะอยากชนะทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชน ถ้าหากอยากให้ภูมิใจไทยเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่
ส่วนบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันแรก ที่นครศรีธรรมราช นายพิพัฒน์ กล่าวว่า คึกคักทุกพรรคการเมือง แต่ภูมิใจไทยก็มีกองเชียร์ไม่น้อยกว่าพรรคอื่น หลังจากนี้จะกระตุ้นให้ผู้สมัครทุกเขตลงพื้นที่ เพราะมีเวลาประมาณ 40 วัน ฉะนั้นก็ต้องเร่งทำงานให้ความมั่นใจกับประชาชน ว่าที่ผ่านมาภูมิใจไทย ทำอะไรไปบ้างและอนาคตถ้าได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะทำเรื่องอะไร ขณะนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ประกาศนโยบายภาพใหญ่เรียบร้อยแล้ว ส่วนนโยบายพื้นที่ภาคใต้พวกเราจะมาระดมสมองกันนำเสนอโครงการนโยบายย่อยต่างๆ แก่พี่น้องชาวใต้
สำหรับเป้า ส.ส.ภาคใต้ นายพิพัฒน์ มั่นใจว่า จากที่เพื่อนๆ ในพื้นที่มาร่วมมาอุดมการณ์กับพรรคภูมิใจไทย 31 เขต เราต้องทำให้ผู้แทนเหล่านั้นได้กลับเข้ามารับใช้ประชาชน ส่วนที่เหลือซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถอาสามาทำงาน ขอให้พิจารณาน้องใหม่ในพื้นที่ 14 จังหวัดด้วย เพื่อมาทะลุบำรุงสร้างบ้านสร้างเมือง เพราะเราขาดการเหลียวแลมา 30 - 40 ปี ฉะนั้นขอให้พวกเราได้เข้ามามากที่สุด เพื่ออภิปรายในสภาแทนประชาชน พร้อมทวงสิทธิ์และโอกาสที่ถูกละเลยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีให้กลับมาเป็นของชาวใต้อีกครั้ง
”พรรคภูมิใจไทย ขอทวงสิทธิ์สิทธิพี่น้องชาวใต้ ให้กลับมาอีกครั้ง ด้วยการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง โดยผมจะเป็นผู้นำเสนอ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคใต้ทุกด้าน“