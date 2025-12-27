“อนุทิน” ลงพื้นที่อยุธยา ให้กำลังใจผู้สมัคร วันแรกรับสมัคร ส.ส.คึกคัก พรรคใหญ่ส่งครบ 5 เขต

พระนครศรีอยุธยา – เปิดสนามเลือกตั้งพระนครศรีอยุธยาวันแรกคึกคัก ผู้สมัครกว่า 20 พรรคแห่ยื่นใบสมัครท่ามกลางกองเชียร์แน่น ด้าน “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยครบทั้ง 5 เขต สะท้อนการแข่งขันเดือดตั้งแต่ต้นเกม
วันนี้( 27 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่กว่า 20 พรรค เดินทางมายื่นใบสมัคร ท่ามกลางกองเชียร์ที่มาร่วมให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครในครั้งนี้ อาทิ พรรคประชาชน พรรคเสรีรวมไทย พรรคเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคกล้าทำ พรรคโอกาสใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลังประชารัฐ โดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่ส่งผู้สมัครครบทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง สร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เข้มข้นตั้งแต่วันแรก
ในเวลา 08.40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางลงพื้นที่ร่วมให้กำลังใจผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ครบทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 08.00–09.30 น. โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ก่อนจะเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงเวลา 09.30–10.30 น.
ด้าน นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางมาสังเกตการณ์การรับสมัครในครั้งนี้ โดยระบุว่า การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่มีการซักซ้อมการทำงานเป็นอย่างดี และยังไม่พบปัญหาในแต่ละจุดรับสมัคร
ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 27–31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บรรยากาศโดยรวมสะท้อนการแข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้น โดยเฉพาะการช่วงชิงพื้นที่ระหว่างพรรคใหญ่ อาทิ พรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย ขณะที่พรรคประชาชนถูกจับตามองในฐานะ “ตัวแปรสำคัญ” ทำให้สนามเลือกตั้งอยุธยาครั้งนี้น่าจับตา และประชาชนมีความตื่นตัวต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างเห็นได้ชัด