พรรคส้มเผด็จการ! “ตรัยวรรธน์” อดีต สส.ปากน้ำ โวยเลขาฯ พรรค หักมติ กก.บห.เจอบีบถอนตัว งงมี กก.บห.เพื่อ?

ตีกันยับ!! “ตรัยวรรธน์” อดีต สส.ปชน.เมืองปากน้ำ ฉะพรรคส้มเผด็จการ “เลขาฯ พรรค” หักมติ กก.บห. ตอนแรกได้ลง สส.ต่อแล้ว แต่ถูกต่อสาย ขอให้ถอนตัว งง แล้วจะมี กก.บห.เพื่อ? ยืนยัน 2 ปี 7 เดือนมุ่งมั่นทำงาน ขอทวงคืนความยุติธรรมให้ตัวเอง
วันนี้ (16 ธ.ค.) นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ อดีต สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เรียน พ่อแม่พี่น้องประชาชน และผู้สนับสนุนที่รักและเคารพ กระผม นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขต 8 ไม่ขอรับมติของเลขาธิการพรรคในการตัดสิทธิไม่ให้กระผมลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้
โดยคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเสียงส่วนใหญ่ ให้ นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขต 8 เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลาที่รับแจ้ง 00.43 น.(ของคืนวันที่ 15 ธันวาคม 2568) และเมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 12.28 น. เลขาธิการพรรคมีการโทร.มาแจ้งกับกระผมว่า ให้ถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ กระผมได้สอบถามว่าใช้มติอะไรในการเปลี่ยนแปลงมติของกรรมการบริหารพรรค ทางเลขาธิการพรรคให้เหตุผลว่า ใช้สิทธการวีโต้จากเลขาธิการพรรคและหัวหน้าพรรคเท่านั้น ที่สามารถเปลี่ยนมติกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดได้ (แล้วจะมีคณะกรรมการบริหารพรรคไว้เพื่อ......????)
กระผมมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และใช้ระบบเผด็จการในการตัดสินพิจารณาตัวกระผมในครั้งนี้
และกระผมขอยืนยันด้วยความสัจจริงต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่ให้การสนับสนุนกระผมด้วยดีตลอดมา ด้วยคะแนนเสียง 46,539 คะแนน จากพ่อแม่พี่น้องประชาชน อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นระยะเวลา 2 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ผมขอเดินต่อในเส้นทางการเมืองเพื่อทวงสิทธิ์ คืนความยุติธรรม และเป็นธรรมให้กับตนเอง ไม่ขอยอมรับความอยุติธรรมที่ไม่ใช่มูลเหตุแห่งความจริงใดๆทั้งสิ้น ขอไม่รับมติในการตัดสินพิจารณาในครั้งนี้ครับ
นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุทรปราการ เขต 8 พรรคประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เขต 8 พรรค ปชน.จะส่ง นายเทพฤทธิ์ ภาษี ลงสมัครรับเลือกตั้งแทน